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Социум

До начала мотосезона в ЗКО зарегистрировано 2 мопеда

С апреля 2025 года для управления мопедом потребуется водительское удостоверение и госномера.
Жулдызхан Хасангалиева
До начала мотосезона в ЗКО зарегистрировано 2 мопеда

По информации департамента полиции ЗКО, в области уже зарегистрировали 2 мопеда. С 5 апреля для мопедистов вступят в силу новые правила. Это означает, что для их использования потребуются следующие документы и процедуры:

  • регистрация в полиции;
  • водительское удостоверение категории А1, А или В;
  • технический осмотр;
  • страховка гражданской ответственности.

Нововведение распространяется на все мопеды, включая те, чья максимальная скорость не превышает 50 км/ч.

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Как зарегистрировать мопед?

Для регистрации жителям ЗКО нужно обратиться в спецЦОН по адресу: улица Жангирхана, 160 и предоставить:

  • Удостоверение личности (можно в электронном формате).
  • Технический документ или характеристики мопеда.

После подачи документов необходимо:

  • Заполнить заявление.
  • Пройти осмотр мопеда.
  • Оплатить госпошлины за регистрацию мопеда (0,25 МРП или 983 тенге), выдачу свидетельства о регистрации (1,25 МРП или 4 915 тенге) и госномера (1,4 МРП или 5 505 тенге.).

Напомним, 3 октября прошлого года Касым-Жомарт Токаев подписал изменения в Закон «О дорожном движении» и Административный кодекс. С 5 апреля 2025 года для управления мопедом потребуется водительское удостоверение подкатегории А1 и госномер. 

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