До начала мотосезона в ЗКО зарегистрировано 2 мопеда

По информации департамента полиции ЗКО, в области уже зарегистрировали 2 мопеда. С 5 апреля для мопедистов вступят в силу новые правила. Это означает, что для их использования потребуются следующие документы и процедуры:
- регистрация в полиции;
- водительское удостоверение категории А1, А или В;
- технический осмотр;
- страховка гражданской ответственности.
Нововведение распространяется на все мопеды, включая те, чья максимальная скорость не превышает 50 км/ч.
Как зарегистрировать мопед?
Для регистрации жителям ЗКО нужно обратиться в спецЦОН по адресу: улица Жангирхана, 160 и предоставить:
- Удостоверение личности (можно в электронном формате).
- Технический документ или характеристики мопеда.
После подачи документов необходимо:
- Заполнить заявление.
- Пройти осмотр мопеда.
- Оплатить госпошлины за регистрацию мопеда (0,25 МРП или 983 тенге), выдачу свидетельства о регистрации (1,25 МРП или 4 915 тенге) и госномера (1,4 МРП или 5 505 тенге.).
Напомним, 3 октября прошлого года Касым-Жомарт Токаев подписал изменения в Закон «О дорожном движении» и Административный кодекс. С 5 апреля 2025 года для управления мопедом потребуется водительское удостоверение подкатегории А1 и госномер.