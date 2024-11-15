Дочь избила мать до смерти в Актюбинской области

Трагедия произошла 14 ноября в селе Мартук Актюбинской области. Утром того дня было найдено тело 73-летней пожилой женщины. Предварительно причиной ее смерти стали травмы внутренних органов.

Трагедия произошла 14 ноября в селе Мартук Актюбинской области. Утром того дня было найдено тело 73-летней пожилой женщины. Предварительно причиной ее смерти стали травмы внутренних органов.

По подозрению в преступлении полицейские задержали 48-летнюю дочь умершей. Между ними возник конфликт во время совместного распития алкоголя.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, подозреваемую поместили в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее в специализированном межрайонном уголовном суде ЗКО рассмотрели дело по статье 99 УК РК «Убийство». На скамье подсудимых находился мужчина, которого обвинили в убийстве отца. По материалам дела, подсудимый в день трагедии был пьян. Между ним и его отцом произошла словесная перепалка, в ходе которой он нанес несколько ударов деревянным предметом в область головы и плеч потерпевшего, от чего последний скончался на месте.

8 октября вынесли приговор в отношении 17-летнего Адилета Валиева. Его признали виновным в убийстве родной матери. Дело рассматривали присяжные заседатели. Валиева приговорили к девяти годам лишения свободы. Свое наказание осужденный будет отбывать в колонии для несовершеннолетних.