Договор на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов для жителей благоустроенных и неблагоустроенных домовладений

район Бәйтерек 7 февраля 2025 год
ТОО «Орал Таза Сервис» в лице директора Данагулова Р.М., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Услугодатель», с одной стороны и гражданин, использующий для личных, домашних нужд услуги по вывозу твердых бытовых отходов, именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующим:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «Твердые бытовые отходы (ТБО) – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовления пищи, упаковка товаров, уборка жилых помещений и др.)
1.2. «Договор» - договор оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов, заключенный между ТОО «Орал Таза Сервис» и Потребителем
1.3. «Потребитель» - граждане, проживающие на территории населенного пункта, обслуживаемого ТОО «Орал Таза Сервис» и использующий для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли, услуги по вывозу твердо-бытовых отходов.
1.4. «Услугодатель» - ТОО «Орал Таза Сервис», оказывающее Потребителю услуги по вывозу твердо-бытовых отходов.
1.5. «Расчетный период» - календарный месяц, в котором были оказаны услуги Потребителям.
1.6. «Тариф» - утвержденная местным представительным органом района, цена, действующая на момент оказания услуг по вывозу ТБО, по которой происходит расчет за оказанные услуги между Сторонами.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Услугодатель обязуется регулярно оказывать услуги по вывозу твердых бытовых отходов (далее ТБО), образующихся в результате жизнедеятельности Потребителя и лиц, совместно с ним проживающих, а потребитель обязуется производить оплату этих услуг.
2.2. Сбор и вывоз крупногабаритных отходов, строительного мусора, осуществляется по заявкам Потребителя за дополнительную плату.
3. ОБЯЗАННОСТИ УСЛУГОДАТЕЛЯ
3.1. Услугодатель обязуется:
3.1.1. Предоставлять услуги по вывозу бытовых отходов в соответствии режимом работы и графиками вывоза ТБО.
3.1.2. На основании нормы накопления для жителей благоустроенных и неблагоустроенных домовладений установленной в размере 1,2 кубических метра на 1 человека в год, определить кратность вывоза ТБО.
3.1.3. Ежемесячно производить начисление за предоставленные услуги, которые будут отражаться в едином платежном документе (ЕПД) и/или платежный документ на оплату услуг по первому требованию может быть предоставлен Потребителю.
3.1.4. Производить своевременный вывоз ТБО Потребителя.
3.1.5. Предоставлять Потребителю требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объемов и качеством оказываемых услуг и выполняемых работ.
4. ПРАВА УСЛУГОДАТЕЛЯ
4.1. Услугодатель вправе:
4.1.1. Требовать оплаты оказываемых услуг в соответствии с их объемом и количеством зарегистрированных лиц по конкретному адресу физических лиц.
4.1.2. В целях достоверного начисления за оплату услуг производить синхронизацию базы данных абонентов ТОО «Орал Таза Сервис» с базами данных ТОО «Батыс Энергоресурсы».
4.1.3. Осуществлять контроль объемов потребления услуг по вывозу ТБО Потребителем.
4.1.4. Производить взыскание задолженности за оказанные услуги в судебном порядке с учетом неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, начиная с 26-го числа месяца следующего после расчетного.
4.1.5. В случае изменения в установленном законом порядке Тарифа, условий и срока оплаты уведомлять потребителей через средства массовой информации об изменении тарифов и условий оплаты, не менее чем за 10 дней до даты введения таких изменений.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
5.1. Потребитель обязан:
5.1.1. Осуществлять выброс ТБО исключительно в места их сбора (контейнерные площадки), определенные местным исполнительным органом.
5.1.2. Производить оплату услуг Услугодателя по вывозу ТБО своевременно, до 25 числа месяца, следующего после расчетного, через кассы Услугодателя, отделения почтовой связи и банков, интернет.
5.1.3. Предоставлять Услугодателю достоверную информацию о праве владения на объект недвижимости, расположенный по
адресу, по которому оказываются услуги, а также информацию о количестве лиц, зарегистрированных в благоустроенном и неблагоустроенном домовладении.
5.1.4. Не выбрасывать в контейнеры для сбора ТБО вредные промышленные отходы, крупногабаритные отходы, мебель, радиоактивные отходы, а также продукты жизнедеятельности животных, заведомо инфицированные отходы.
5.1.5. Письменно в течении 10 дней уведомить Услугодателя о смене собственника домовладения (квартиры), а при изменении количества зарегистрированных лиц, своевременно известить Услугодателя для корректировки цены договора, предъявив соответствующие документы. Все изменения в лицевой счет вносятся с момента подачи заявления.
5.1.6. Не производить сжигание мусора в контейнерах и на контейнерных площадках. Не производить сжигание ТБО на территории частных домовладений. Не допускать складирование в неустановленных местах и их сжигание.
6. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
6.1. Потребитель вправе:
6.1.1. Требовать качественного и своевременного оказания услуг в соответствии с Договором.
6.1.2. Получать от Услугодателя информацию о порядке оказания услуг, услуг о действующих нормах и тарифах.
6.1.3. Обращаться в адрес Услугодателя с заявлениями и претензиями.
6.1.4. Сообщить телефонограммой или в письменной форме о некачественном исполнении услуг по вывозу ТБО Услугодателю по телефонам 8 (7112) 24-17-74 (абонентский отдел), 87770753344, 21-39-28 (отдел эксплуатации, диспетчер).
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Потребитель не вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор ввиду постоянного образования отходов в процессе жизнедеятельности, предотвращение незаконного сбора отходов в неустановленных местах и недопущения их негативного воздействия на окружающую среду.
8. ЦЕНА ДОГОВОРА
8.1. Стоимость вывоза ТБО устанавливается в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, составляет 479,53 тенге без учета НДС на одного зарегистрированного лица в месяц и может изменяться в соответствии с п.4.1.4. настоящего договора.
8.2. Оплата оказанных услуг оформляется платежным документом, предъявленным Потребителю услуг. Форма платежного документа устанавливается Услугодателем.
8.3. При наличии задолженности, суммы, оплачиваемые Потребителем, засчитываются в погашении долгов за предыдущие периоды в порядке очередности, начиная с наиболее ранней даты образования долга.
8.4. Потребитель может производить предварительную оплату в счет будущих месяцев. В случае увеличения тарифа Потребитель обязан произвести расчет и доплату по новому тарифу.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
9.2. За несвоевременную оплату услуг, Услугодатель вправе начислить неустойку на сумму задолженности в размере 0,1 % за каждый день просрочки платежа.
9.3. Выплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по Договору.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РК.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнения, землетрясения, война или военные действия, издание государственными органами нормативно-правовых актов, запрещающих или каким-либо образом препятствующих исполнению Сторонами обязательств по Договору.
10.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
11.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу и становиться обязательным для Сторон с момента начала пользования Потребителем услугами Услугодателя и считается заключенным на неопределенный срок до письменного расторжения.
Услугодатель
ТОО «Орал Таза Сервис»
г.Уральск, ул. им.У. Громовой, 2/4
БИН 121040002974
Тел: 8 (7112) 24-17-74 (абонентский отдел), 87770753344
21-39-28 (отдел эксплуатации, диспетчер).
ҚАТТЫ ТҰРМЫСТЫҚ ҚАЛДЫҚТАРДЫ ШЫҒАРУ
ҚЫЗМЕТІН КӨРСЕТУ ШАРТЫ
Бәйтерек ауданы 7 ақпан 2025 жыл
Бұдан былай «Қызмет көрсетуші» деп аталатын, «Орал Таза Сервис» ЖШС атынан Жарғы негізінде әрекет етуші директоры Данагулов Р.М. бірінші тараптан, және бұдан былай «Пайдаланушы» деп аталатын, жеке, үй мұқтаждықтары үшін қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметін пайдаланатын азамат екінші тараптан, бұдан әрі бірге атағанда «Тараптар» деп аталынған, төменде айтылған туралы осы Шартты жасады:
1. АНЫҚТАМАЛАР
1.1. « Қатты тұрмыстық қалдықтар (ҚТҚ)» – халықтың тіршілік әрекеті нәтижесінде пайда болған қалдықтар (тамақ дайындау, тауарды буып-түю, тұрғын жайларды жинау, т.б.).
1.2. «Шарт» – «Орал Таза Сервис» мен Пайдаланушы арасында жасалған қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметтерін көрсету шарты.
1.3. «Пайдаланушы» - Бәйтерек ауданы аймағында тұрып жатып, пайда түсіруіне байланысты емес, тек қана жеке (тұрмыстық) мұқтаждығы үшін қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметтерін пайдаланатын, тапсырыс беретін немесе тапсырыс беруге ниеті бар азаматтар.
1.4. «Қызмет көрсетуші» - «Орал Таза Сервис» ЖШС Пайдаланушыға қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметтерін көрсетеді.
1.5 «Есеп айырысу кезеңі» – Пайдаланушыларға қызмет көрсетілген күнтізбелік ай..
1.6. «Тариф» — аудандық жергілікті өкілді органы бекіткен. , тараптар арасында көрсетілген қызметтер үшін есеп айырысу жүргізілетін, қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметтерін көрсету кезде қолданыстағы баға .
2. ШАРТТЫҢ МӘНІ
2.1. Қызмет көрсетуші Пайдаланушының және онымен бірге тұратын тұлғалардың тіршілік әрекеті нәтижесінде пайда болған қатты тұрмыстық қалдықтарды (бұдан әрі ҚТҚ) шығару қызметтерін жүйелі түрде көрсетуге міндеттенеді, ал Пайдаланушы осы қызметтердің төлемін төлеуге міндеттенеді. .
2.2 Ірі габаритті қалдықтарды, құрылыс қоқыстарды жинап, шығаруы Пайдаланушының өтінімі бойынша қосымша ақыға жасалынады.
3. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІНІҢ МІНДЕТТЕРІ
3.1. Қызмет көрсетуші міндеттенеді:
3.1.1. Жұмыс тәртібіне және ҚТҚ шығару кестесіне сәйкес немесе пайдаланушының өтінімі бойынша (жазбаша немесе ауызша) келісуімен қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметтерін көрсету
3.1.2. 3.1.2. Жылына 1 адамға 1,2 текше метр мөлшерінде белгіленген қорланунормасы негізінде ҚТҚ шығару еселігін анықтау .
3.1.3. Әр ай сайын ұсынылған қызметтер үшін есеп айырысу жүргізілуі керек, олар бірегей төлем құжатында (БТҚ) көрсетіледі және/немесе қызметтерді төлеу үшін төлем құжаты тұтынушының бірінші талап етуі бойынша ұсынылу керек.
3.1.4. Пайдаланушының қатты тұрмыстық қалдықтарын уақытында шығару.
3.1.5. Пайдаланушы көрсетілген қызметтер және орындалған жұмыстар көлемі мен сапасына байланысты талап еткен ақпаратты беру.
4. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ ҚҰҚЫҚТАРЫ
4.1. Қызмет көрсетуші құқығы:
4.1.1. Тіркелген көлеміне және нақты мекенжайы бойынша шынында тұрып жатқан жеке тұлғалар санына сәйкес көрсетілген қызметтер ақысын төлеуін талап ету..
4.1.2 Қызметтерді төлеу үшін дұрыс есеп айырысу мақсатында «Орал Таза Сервис» ЖШС абоненттерінің деректер базасын «Батыс Энергоресурсы» ЖШС деректер базасымен синхрондау қажет.
4.1.3. Пайдаланушымен қолданылған ҚТҚ шығару қызметінің көлемін бақылау
4.1.4. Көрсетілген қызметтер үшін қарызды сот тәртібімен өндіріп, төлем мерзімі өткен әр күн үшін қарыз сомасынан 0,1 % мөлшерінде айыппұлды ескере отырып, келесі айдың 26-шы күнінен бастап алу.
4.1.5.Құқықтық тәртіппен белгіленген тарифтің, төлеу шарттары мен мерзімдерінің өзгерген жағдайда тұтынушыларды тарифтердің және төлеу шарттарының өзгеруі туралы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы осындай өзгерістер енгізілгенге дейін кемінде 10 күн бұрын хабардар ету керек.
5. ПАЙДАЛАНУШЫЛАР МІНДЕТТЕРІ
5.1. Пайдаланушы міндеттенеді:
5.1.1Тұрмыстық қатты қалдықтарды (ТҚҚ) тек қана жергілікті атқарушы орган анықтаған жинау орындарына (контейнер алаңдарына) тастау қажет.
5.1.2. Қызмет көрсетушінін қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметтерін уақытында, есепті айдан кейінгі айдын 25-інде, Қызмет көрсетушінін кассалары, пошта байланысы мен банк бөлімі, интернет арқылы төлеу..
5.1.3. Қызмет көрсетушіге қызмет көрсетілетін мекенжайы бойынша орналасқан жылжымайтын мүлік объектісіне иелену құқығы туралы сенімді ақпаратты, сонымен қатар иеліктегі үйде (пәтерде) нақты тұрып жатқан беру адамдардың тіркелген саны туралы жылына бір ақпаратты беру.
5.1.4. ҚТҚ жинауға арналған контейнерлерге қауіпті өнеркәсіптік қалдықтарды, жиһазды, радиоактивті қалдықтарды, сонымен қатар жануарлар тіршілік әрекетінін өнімдерін, біле тұра жұқпалы аурулы қалдықтарды лақтырмау
5.1.5. Қызмет көрсетушіге иеліктегі үйдін (пәтердін) меншіктенуші ауысуы туралы, 10 (он) күн ішінде жазбаша түрінде хабарлау, тұрып жатқандар
саны өзгерген кезде шарт бағасын түзету үшін Қызмет көрсетушіге сәйкесті құжаттарын көрсетіп, уақытында хабарлау. Дербес шотына өзгерістер арыз берген сәттен бастап енгізіледі. .
5.1.6. Қоқысты контейнерлерде және контейнерлер алаңында өртемеу. ҚТҚ жеке иеліктегі үйдін аумағында өртемеу және көмбеу, уәкілеттенбеген орындары мен жағу кезiнде сақтау болдырмаңыз..
6. ПАЙДАЛАНУШЫ ҚҰҚЫҚТАРЫ
6.1. Пайдаланушы құқығы:
6.1.1. Шартқа сәйкес, сапалы және уақытылы қызметтерді көрсетуін талап ету.
6.1.2. Қызмет көрсетушінен қызмет көрсету тәртібі, қолданылатын нормалар және тарифтер туралы ақпарат алу.
6.1.3. Қызмет көрсетуші мекенжайына арызбен және наразылықпен бару.
6.1.4. . Қызмет көрсетушіге ҚТҚ шығару қызметтерін сапасыз орындағанытуралы жазбаша түрде немесе телефонхат арқылы хабарлау.
Телефондары: 8 (7112)21-13-37; 21-39-82.
7. .Ерекше шарттар
7.1. Тұтыну біржақты тәртіпте, өмір процесінде байланысты қалдықтардың тұрақты ұрпаққа шартын бұзуға рұқсат етілмеген жерлерде қалдықтарды заңсыз демпингке алдын алу және олардың қоршаған ортаға теріс әсерінің алдын алу құқығы жоқ.
8. ШАРТ БАҒАСЫ
8.1. ҚТҚ шығару бағасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртібімен белгіленіп, бір адамға айына 479,53 ҚҚС-сыз.теңге құрады және осы шарттың 4.1.4 тармағына сәйкес өзгеруі мүмкін..
8.2. Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметіне тапсырыс Пайдаланушы Қызмет көрсетуші қызметтерін қолдана бастаған сәттен бастап рәсімделген деп есептеледі.
8.3. Бережағы болса, Пайдаланушының төлеген сомасынан алдымен рет- ретімен бережақ болған өткен айлардың борыштарын ұсталынады..
8.4. Пайдаланушы алдағы айлар есебіне алдын - ала төлемін жасай алады. Төлем тарифі өскен жағдайда Пайдаланушы жаңа төлем тарифі бойынша есептесіп, қосымша төлемді жасауға міндетті
9. ТАРАПТАР ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
9.1.Тараптар Шарт талаптарымен қарастырылған міндеттемелерін орындамаған және/немесе дұрыс орындамаған кезде кінәлі Тарап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады.
9.2. Қызметтерді уақытында төлемегені үшін Қызмет көрсетуші төлем мерзімі кешіктірілген әр күнге қарыз сомасынан 0,1% мөлшерінде айыппұл есептеу құқығына ие..
9.3.Айыпақысын төлеуі Тарапты Шарт бойынша өз міндеттерін орындауынан босатпайды..
9.4. . Осы Шартта қарастырылмаған басқа талаптарды Тараптар Қазақстан
Республикасының әрекет етуші заңнамасына сәйкес анықтайды.
10. ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
10.1. . Бой бермейтін күш жағдайларына: су тасқыны, жер сілкіну, соғыс немесе соғыс қимылдары, Тараптардың Шарт міндеттерін орындауына калай болса да кедергі жасайтын немесе тыю туралы мемлекеттік ұйымдардың нормативтік-құқықтық актілерін шығу .
10.2.Шарт міндеттерін орындау мерзімі, бой бермейтін жағдайлар, сонымен қатар сол жағдайлар туғызған салдары әрекет еткен уақытына сәйкес
ығыстырылады .
11. . ШАРТ МЕРЗІМІ
11.1. Осы шарт Пайдаланушы мен Қызмет көрсетуші арасында Шарт жасаған күнінен бастап күшіне кіреді және белгісіз мерзімге жасалған деп есептеледі. Осы шарт әрекеті бұрын жасалған шарттар бойынша, тараптар өзіне бұрын алған міндеттеріне де қатысты .
Қызмет көрсетуші
«Орал Таза Сервис» ЖШС
Орал қаласы, У.Громова көш, 2/2 үй
БИН 121040002974
Тел: 8 (7112) 24-17-74, 87770753344, 21-39-28