Долой выпечку и конфеты: правила правильного перекуса

Перекус — это небольшой приём пищи, который дополняет традиционные завтрак, обед и ужин. Если завтрак помогает зарядиться энергией на утренние дела, обед восстанавливает силы в середине дня, то ужин становится важным моментом для общения с близкими, когда вся семья собирается за столом.

Перекусы — это небольшой приём пищи, который дополняет традиционные завтрак, обед и ужин. Если завтрак помогает зарядиться энергией на утренние дела, обед восстанавливает силы в середине дня, то ужин становится важным моментом для общения с близкими, когда вся семья собирается за столом.

Кому они нужны?

Перекусы могут быть особенно важны для людей с определёнными медицинскими состояниями, такими как удаление желчного пузыря или восстановление после болезни. Однако для здоровых людей, ведущих активный образ жизни, полноценного трёхразового питания обычно вполне достаточно.

От скуки или от стресса?

Недостаток энергии: неправильный выбор продуктов может привести к быстрой потере энергии. Например, избыток простых углеводов — сахара и сладостей — может создать ложное ощущение насыщения, а затем резко обрушить уровень сахара в крови, заставляя снова искать еду.

Привычка: многие перекусывают не потому, что голодны, а из-за привычки или эмоционального состояния. В офисе перерыв на кофе часто сопровождается чем-то вкусным, а встреча с другом может непременно завершиться походом в кафе. Эта рутина иногда становится автоматической, и порой непонятно, едим просто от скуки или стресса.

С пользой для здоровья

Чтобы перекус приносил пользу, он должен быть сбалансированным. Идеальный перекус сочетает в себе белки, полезные жиры и клетчатку. Это значит, что стоит обращать внимание на:

Белок: выбирайте мясо, рыбу, яйца, бобовые или орехи, чтобы поддержать чувство сытости.

Полезные жиры: добавьте оливковое масло, орехи или авокадо, которые помогут вашему организму лучше усваивать витамины.

Клетчатка: свежие овощи, несладкие фрукты или цельнозерновые продукты не только насытят, но и улучшат пищеварение.

Вот несколько идей для здоровых перекусов, составленные диетологами:

Буженина с цельнозерновым хлебом и свежими овощами, такими как помидоры черри и огурцы. Это сочетание не только вкусное, но и сытное.

Хлеб из бурого риса с нежирной рыбой и листом салата — лёгкий и питательный вариант, который идеально подойдёт для перекуса на ходу.

Онигири — рисовые шарики с рыбой или овощами, обёрнутые в нори. Это не только вкусно, но и удобно для перекуса на работе или в дороге.

Долой сладости

Сладкие перекусы, такие как выпечка или конфеты, часто приводят к резким скачкам уровня сахара в крови. Это вызывает не только чувство голода, но и может способствовать развитию инсулинорезистентности. Если вам хочется чего-то сладкого, сначала съешьте тарелку овощного салата, чтобы замедлить усвоение сахара. После этого небольшая прогулка поможет организму переработать глюкозу без участия инсулина.

Как сократить количество перекусов?

Чтобы уменьшить частоту перекусов, старайтесь заменять нездоровые закуски на более полезные и осознанно подходите к приёму пищи. Не ешьте на ходу или за рабочим столом — дайте себе время насладиться едой и почувствовать насыщение.

Постепенно сокращая количество перекусов, вы заметите, что становитесь более энергичными и активными. Ваше здоровье и самочувствие будут только улучшаться.