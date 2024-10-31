Дорогу перекроют в Уральске из-за антитеррористических учений

По данным ДЧС ЗКО, 31 октября на территории областного центра под эгидой Западно-Казахстанского оперативного штаба по борьбе с терроризмом проведут плановые антитеррористические оперативно-тактические учения.

— В этой связи, с 14:00 до 18:00 введут кратковременные ограничения на передвижение автотранспорта и населения в районе воинской части 5517 Национальной гвардии РК (ул. Жукова, 6), воинской части 99250 Министерства обороны РК (ул. Кокшетауская, 1/6), а также участка автодороги от поворота трассы Уральск — Самара (247 км., выезд из Уральска) до дачного общества «Степной» в направлении посёлка Макарово района Байтерек, — пояснили в ведомстве.