Дорожный знак в «голой» степи возмутил водителей ЗКО

В редакцию «Мой ГОРОД» прислали письмо, в котором житель ЗКО высказал своё возмущение в отношении установленного дорожного знака. Мужчина считает, что после его установки в этом промежутке трассы активно патрулируют полицейские и выписывают штрафы.

— На участке трассы Уральск — Белес установили абсурдный знак 5.23 «Конец населенного пункта» (обозначающий конец города Уральск). Абсурдность заключается в том, что он установлен на расстоянии около 12 километров от поселка Деркул, абсолютно в голой степи, — пишет Каиржан Дощанов.

Мужчина отметил, что после его установки сразу же в промежутке между Деркулом и этим знаком начали патрулировать «Кибершерифы» — по 2-3 патрульные машины.

— Они пользуясь не информированностью населения и удаленностью знака от города патрульные машины «штампуют» предписания о превышении скорости. Хотя там никогда этого дорожного знака не было, и человек выезжающий из города едет себе положенные для загородной трассы 90—100 километров в час. Он спокойно проезжает патрульные машины, а потом ему «прилетает» штраф на 10-15 МРП и причем со всех патрульных машин одновременно, — возмутился мужчина.

Между тем, в пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что на автодороге Уральск — Белес установили дорожный знак 5.23 «населенный пункт» на границе административного деления Уральска и района Байтерек согласно стандарту.