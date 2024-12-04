12 человек пострадали в ДТП в Актюбинской области

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что 2 декабря на трассе Самара-Шымкент произошло ДТП. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat.

В результате ДТП 68-летний пассажир легковушки погиб на месте. Всего в микроавтобусе находились 11 пассажиров. По факту происшествия начато досудебное расследование.

По информации Управления здравоохранения Актюбинской области, медики госпитализировали 42-летнего мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и сочетанной травмой (повреждение какого-либо внутреннего органа и травма опорно-двигательного аппарата, то есть повреждение нескольких областей тела человека - прим.автора). 11 пассажиров микроавтобуса отпустили на амбулаторное лечение.

Напомним, по данным генеральной прокуратуры в январе–октябре текущего года в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 29,5 тысяч человек. Это абсолютный максимум в сравнении даже с годовыми показателями последних лет.