В Уральске начался суд по ДТП, в котором погибли пожилая пара и ребенок

2 декабря, в специализированном межрайонном уголовном суде прошло предварительное слушание по факту аварии, которая унесла жизни троих человек - супружеской пары и их внука.

2 декабря, в специализированном межрайонном уголовном суде прошло предварительное слушание по факту аварии, которая унесла жизни троих человек - супружеской пары и их внука. Жуткое ДТП произошло 24 июня 2024 года на автодороге Самара — Шымкент в районе посёлка Анкаты Теректинского района. Внедорожник, в котором ехали Алибек и Куралай Мендигалиевы и их 9-летний внук Тамерлан столкнулся с большегрузом Volvo. После аварии Toyota Prado загорелась. Ужасающее видео с места трагедии быстро распространилось в сети. Все, кто был во внедорожнике погибли. Позже следствию не удастся установить причину смерти, так как тела сильно обгорели.

На скамье подсудимых 53-летний житель Жамбылской области Двумар Люшанло. Именно он находился за рулем фуры. Из обвинительного акта следует, что в тот день правила дорожного движения нарушили оба водителя. Погибший Алибек Мендигалиев выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом. Трасологическая экспертиза показала, что столкновение произошло правой передней частью Volvo и передней угловой частью слева Toyota Prado.

– Таким образом Мендигалиев совершил преступление по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Двумару Люшанло также предъявлено обвинение по аналогичной статье. Он, пренебрегая требованиями по обеспечению безопасности дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и по неосторожности столкнулся с ехавшей по встречному направлению Toyota Prado под управлением Мендигалиева, - зачитала прокурор Дина Изтлеуова.

Адвокат подсудимого не согласился с обвинительным актом и заявил, что его подзащитного без всяких оснований и беспочвенно признали виновным. По его словам, в речи прокурора не было доказательств каких-либо действий Люшанло, а обвинительный акт составлен крайне противоречиво.

– Указано, что на встречную полосу выехали и Мендигалиев и Люшанло, тогда как местом столкновения является полоса движения, по которой двигался Люшанло. Сейчас прокуратура пытается оправдать допущенное с их стороны бездействие при незаконном аресте Люшанло. В обвинительном акте голословно указано, что мой подзащитный выехал на встречную полосу, хотя две экспертизы, которые проводились по инициативе потерпевших, четко и безоговорочно подтверждают невиновность Люшанло в аварии. В обвинительном акте нет ни слова о наличии длинного тормозного пути автомашины Люшанло на своей же полосе. Прошу суд вернуть уголовное дело прокурору, - сказал адвокат.

Другие его коллеги тоже поддержали его и просили отправить дело на доследование. Однако судья Динара Гильманова отказалась удовлетворять ходатайство. Таким образом главное судебное разбирательство назначено на 17 декабря.