Почему тенге резко ослаб к доллару: министр нацэкономики назвал причины

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров сообщил о ситуации на валютном рынке и ее влиянии на социально-экономическое развитие страны.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров сообщил о ситуации на валютном рынке и ее влиянии на социально-экономическое развитие страны.

Как отмечается, в последние несколько недель наблюдаются определенные колебания на валютном рынке, выразившиеся в ослаблении курса национальной валюты. В связи с этим, понимая обеспокоенность граждан и бизнеса, правительство и Нацбанк принимают согласованные меры по обеспечению стабильности на валютном рынке.

Нурлан Байбазаров подчеркнул, что корректировка курса национальной валюты – явление, вызванное исключительно воздействием фундаментальных внешних факторов, среди которых выделил три основных:

глобальное усиление индекса доллара в последние месяцы;

некоторое снижение мировых цен на нефть;

ослабление российского рубля.

Учитывая, что Россия является крупным торговым партнером Казахстана, скачки рубля могут оказывать влияние на курс тенге.

- В этих условиях главной задачей правительства является недопущение ухудшения социального положения и благосостояния наших граждан и снижение негативного влияния на предпринимателей, - сказал Байбазаров.

По его словам, будут приняты все необходимые меры для стабилизации и минимизации возможных негативных последствий для экономики и населения.

- У правительства достаточно ресурсов и инструментов для этого, - заявил глава МНЭ.

Байбазаров также сообщил, что дефолта не ожидается ни со стороны государства, ни со стороны квазигосектора, ни со стороны банков.

- Финансовая ситуация стабильна, государственные резервы есть, поэтому опасений по поводу дефолта нет», - подчеркнул глава МНЭ.

Он также признал зависимость от импорта в отношении некоторых непродовольственных товаров, особенно строительных материалов, и отметил, что работа в этом направлении продолжается.

- Валютные колебания — это обычное явление, и они будут происходить. Главное — правильно реагировать и предпринимать превентивные меры для минимизации негативных последствий изменений валютных курсов, - резюмировал Байбазаров.

Напомним, курс доллара США в обменных пунктах продолжает бить рекорды. Официальный курс американской валюты, установленный Нацбанком на 2 декабря составляет 511,22 тенге. Но в обменниках пунктах свой курс: 518 покупка, 520 - продажа. Растет и курс евро. При официальном курсе в 540,05 тенге, евро покупают по 540 тенге, а продают по 560.

Между тем, Нацбанк сегодня сделал заявление. Так, по данным финрегулятора, по итогам ноября курс тенге ослаб на 5% до 512,52 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 278 до 262 млн долларов США, а общий объем торгов составил 5,5 млрд долларов США.