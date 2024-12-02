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Теннисный центр Уральска вернули государству

Верховный суд Казахстана обязал вернуть областную теннисную школу государству.
Жулдызхан Хасангалиева
Теннисный центр Уральска вернули государству

По протесту прокурора ЗКО Верховный суд отменил решения местных судов, которые обязали передать областную теннисную школу в доверительное управление в рамках договора государственно-частного партнерства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. 

Областную детско-юношескую школу олимпийского резерва по теннису построили в Уральске в 2014 году. На её строительство потратили 1,6 миллиарда тенге. В 2021 году управление спорта объявило тендер на передачу школы в доверительное управление. Победила компания, созданная всего за два месяца до конкурса. Это решение опротестовало предприятие, занявшее второе место, — ТОО «Теннис ЗКО». Руководит ею бизнесмен Юрий Ткалун, который возглавляет и Федерацию тенниса ЗКО

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Несмотря на победу, фирма Ткалунa долгое время не могла приступить к управлению школой — управление спорта отказывалось подписывать договор. После судебного разбирательства договор всё же был заключён в 2023 году, и компания начала работать. Однако прокуратура обратила внимание на нарушения.

— Подписанный договор ГЧП нарушал бюджетное законодательство, поскольку он предусматривал финансовые обязательства государства в размере более 900 миллионов тенге без соответствующего решения маслихата. Вклад предпринимателя в проект составил лишь 5%, в то время как государственный вклад составил 95%, что противоречит экономическим интересам государства. Это также нарушает принцип, озвученный главой государства на расширенном заседании правительства, согласно которому в рамках ГЧП должно быть соблюдено соотношение интересов государства и частного инвестора, — сообщили в прокуратуре области.

Верховный суд согласился с доводами прокуратуры и признал передачу школы в доверительное управление незаконной. Таким образом, Юрий Ткалун лишился права на управление объектом.

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