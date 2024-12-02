Теннисный центр Уральска вернули государству

По протесту прокурора ЗКО Верховный суд отменил решения местных судов, которые обязали передать областную теннисную школу в доверительное управление в рамках договора государственно-частного партнерства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Областную детско-юношескую школу олимпийского резерва по теннису построили в Уральске в 2014 году. На её строительство потратили 1,6 миллиарда тенге. В 2021 году управление спорта объявило тендер на передачу школы в доверительное управление. Победила компания, созданная всего за два месяца до конкурса. Это решение опротестовало предприятие, занявшее второе место, — ТОО «Теннис ЗКО». Руководит ею бизнесмен Юрий Ткалун, который возглавляет и Федерацию тенниса ЗКО

Несмотря на победу, фирма Ткалунa долгое время не могла приступить к управлению школой — управление спорта отказывалось подписывать договор. После судебного разбирательства договор всё же был заключён в 2023 году, и компания начала работать. Однако прокуратура обратила внимание на нарушения.

— Подписанный договор ГЧП нарушал бюджетное законодательство, поскольку он предусматривал финансовые обязательства государства в размере более 900 миллионов тенге без соответствующего решения маслихата. Вклад предпринимателя в проект составил лишь 5%, в то время как государственный вклад составил 95%, что противоречит экономическим интересам государства. Это также нарушает принцип, озвученный главой государства на расширенном заседании правительства, согласно которому в рамках ГЧП должно быть соблюдено соотношение интересов государства и частного инвестора, — сообщили в прокуратуре области.

Верховный суд согласился с доводами прокуратуры и признал передачу школы в доверительное управление незаконной. Таким образом, Юрий Ткалун лишился права на управление объектом.