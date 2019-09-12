Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Бокейординского района Нурлана Рахимжанова, в районе уделяется соответствующее внимание системе здравоохранения. - Функционирует районная больница, поликлиника, три врачебных амбулатории, 14 фельдшерско-акушерских пунктов. В этих учреждениях работают 30 врачей и 120 медицинских работников. Если в прошлом году для районной поликлиники были приобретены цифровой рентген и аппарат УЗИ, то в этом году приобрели электронный флюроаппарат, аппарат для наркоза и другое оборудование. Также были приобретены два новых автомобиля скорой помощи в села Саралжын и Уялы, - пояснил Нурлан Рахимжанов. Нурлан Рахимжанов рассказал, что повышение качества медицинских услуг требует развития сферы электронного здравоохранения и перехода на безбумажный документооборот. - И в этой сфере ведется соответствующая работа, которая приносит свои результаты. Так, в рамках внедрения безбумажного ведения медицинской документации поликлиника полностью перешла на электронную версию медицинской карты пациента. Внедрена запись на прием к врачу и вызов врача на дом через мобильное приложение «К врачу», что позволило минимизировать очереди и улучшить качество обслуживания пациентов, - отметил аким Бокейординского района. Нурлан Рахимжанов дополнил, что в этом году за счет районного бюджета они разработали проектно-сметные документации на капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Уялы, начали газификацию врачебной амбулатории в селе Саралжын и пяти медицинских пунктов в Шунгай, Жиеккум, Борли, Карасу, Коктерек. Аким Бокейординского района заявил, что работа по улучшению материально-технической базы, оснащению медицинским оборудованием и привлечению медицинских кадров продолжится. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.