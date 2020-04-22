Больше двух недель алматинцы провели в провизорном госпитале после того, как прибыли в Уральск из Франкфурта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители Алматы, которые находились в провизорном стационаре Уральска, вернулись домой 19 апреля в редакцию "МГ" обратились молодая супружеская пара Анвар и Айгерим Маймаковы, которые рассказали, как проводят карантин в чужом городе. Они - жители Алматы, и чтобы добраться до дома после 14 дней карантинного стационара, они не могли найти транспорт. В call-центре акимата ЗКО им предложили снять жилье за свой счет и находиться на домашней изоляции на съемной квартире в Уральске. Сегодня, 22 апреля, Айгерим Маймакова рассказала, что они приехали в Алматы ближе к вечеру 21 апреля, где их ждали пожилые родители. Поездка домой обошлась им в 50 тысяч тенге с человека. - Столько нам пришлось пережить. Двое суток в пути. Мы устали. Ехали на такси. У машины пробило колесо по дороге, и не было запаски. Дорога была с приключениями. Но все позади, мы дома, с родными, у нас все хорошо, - рассказала алматинка. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 22 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 2047, вылечились 489 человек, умерли - 19. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.      