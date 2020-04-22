По информации пресс-службы департамента полиции, нарушитель режима ЧП был задержан полицейскими 21 апреля в рамках оперативно-профилактических мероприятий. Отметим, что нарушителя режима чрезвычайного положения полицейские разыскивали с 20 апреля. Свои поездки лихач снимал на видеокамеру. В итоге личность молодого человека удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения, в настоящее время ночной гонщик помещен в изолятор временного содержания. В отношении молодого человека заполнено шесть протоколов по статьям Кодекса об Административных правонарушениях: - статья 476 "Нарушение режима чрезвычайного положения" - статья 590 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" - статья 596 "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона" - статья 599 "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона" - статья 612 "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления" - статья 613 "Невыполнение требований сотрудника полиции". - Также надо отметить, что молодой человек управлял транспортным средством без водительского удостоверения. На данный момент мотоцикл водворен на штрафную стоянку. Все собранные в отношении водителя материалы переданы в суд. Сам ночной гонщик помещен в специальное помещение при городском управлении внутренних дел, - сообщили в департаменте полиции. В свою очередь 19-летний местный житель поспешил принести свои извинения перед полицейскими и местными жителями. По словам ночного лихача Олега Каримова, он просто решил устроить катания по ночному городу, сигнал полицейских с просьбой остановиться проигнорировал в страхе быть оштрафованным. - Я осознаю, что скрылся от сотрудников полиции, нецензурно выразился, хоть это и было эмоционально. Поэтому хотел извиниться. Других жителей хотел бы призвать, чтобы не повторяли так за мной, это была моя ошибка. Перед сотрудниками полиции также хотел бы извиниться, впредь такого больше не повторится, - заверил Олег Каримов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.