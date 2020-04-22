Сегодня, 22 апреля, средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 435,60 тенге при объеме 85,45 млн долларов США. Всего за сутки американская валюта подорожала сразу на 5,10 тенге, тогда как неделю назад курс доллара в Казахстане был на уровне 425 тенге. В обменных пунктах Уральска покупка американской валюты варьирует в коридоре 434-435 тенге, а продажа составляет 440 тенге за доллар. Между тем сегодня, 22 апреля, цена нефти марки Brent упала до 18 долларов за баррель. Это самая низкая стоимость нефти с 2001 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.