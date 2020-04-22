200 медиков будут поселены в гостиницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова ознакомилась с работой областной больницы №2 (инфекционный станционар). По ее словам, глава региона уделяет особое внимание самоотверженному труду медицинских работников. Она поблагодарила врачей за усилия по недопущению распространения опасного вируса и лечению больных.
Вместе с этим она отметила трудности с получением гостиниц. Многие предприниматели категорически отказывались. Тем не менее, ведя системные переговоры с представителями бизнеса, руководство области добилось создания условий для врачей.
- На сегодняшний день, по поручению акима области, для создания благоприятных условий нашим врачам принято решение разместить их в гостинице «Шагала». Здесь могут поселиться до 200 человек. Люди, которые находятся на передовой в борьбе с COVID-19, ежедневно отдают все свои знания и силы для помощи больным. И наша задача, дать им возможность, после сложной смены, отдохнуть в нормальных условиях, - сказала Бакытгуль Хаменова.
С сегодняшнего дня 63 врача, медсестры инфекционной больницы, около 70 медработников областной больницы могут по своему желанию размещаться в комфортабельных номерах «Шагалы». Также им подготовлены места в гостиницах «Дана», «Престиж».
Заместитель акима области отметила, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача РК в медицинских учреждениях региона усилены санитарные требования.
- Для безопасности врачей, находящихся в контакте с больными, здание больницы нужно разделить на чистые и грязные зоны. Для обеспечения видеоконтроля в больницах региона установлено около 100 камер. Необходимо увеличить их количество. Также в соответствии с требованиями главного санитарного врача Казахстана, нужно усилить и другие направления для стабилизации эпидемиологической ситуации, - отметила Бакытгуль Хаменова.
Согласно поручению президента, поддержка медицинских работников осуществляется и в Атырауской области. Врачи, которые лечат инфицированных коронавирусом, в полном объеме получают доплаты.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 22 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 2047, вылечились 4489 человек, умерли - 19. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили
до 1 мая.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин
.
