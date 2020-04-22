30 марта в нашей области был объявлен карантин. Людям порекомендовали без острой необходимости не покидать свои дома, ограничить контакты. Таким образом коронавирус закрыл тысячи людей в своих домах. Без сомнений, первые несколько дней горожане провели с легкостью, занимаясь своими повседневными делами. Женщины сделали уборку, перемыли окна, разобрали вещи, мужчины перебрали хлам, сделали мелкий ремонт в доме. Но дальше стало сложнее, многие поняли, что длительное нахождение взаперти отрицательно сказывается на их моральном состоянии.34-летняя Сандугаш - мама троих детей. До карантина работала в салоне красоты парикмахером. Ее работа была тесно связана с общением, с людьми. График работы был оптимальным, два дня рабочих, два дня выходных. – Я почти всю свою сознательную жизнь работала. Даже с детьми долго в декрете не сидела. Нужно было работать, платить за квартиру, за кредиты, помогать мужу. А тут коронавирус, весь мир в панике, зараза дошла и до нас. Первые дни карантина прошли незаметно. Суета, дети, домашние дела. Но потом настало по-настоящему непонятное состояние. Вроде надо что-то делать, а делать-то, по сути, нечего. Благо, мужа не отправили в отпуск (супруг Сандугаш работает водителем - прим. автора). Готовка, уборка, посуда... Но потом решили с детьми изучать английский язык. В интернете нашла курсы по самообразованию. В общем, сейчас коротаем время с пользой, - говорит женщина. Алина домохозяйка, воспитывающая двоих дочерей 3 и 7 лет. - Конечно, сложно. Особенно было сложно детям объяснить, почему на улицу нельзя выходить, когда они видят, что во дворе другие детки гуляют. Старшей все рассказали как есть, про вирус, что люди умирают, каждое утро она спрашивает, сколько у нас заболевших, искренне переживает. А вот с маленькой сложно пришлось. Первую, наверное, неделю в голос орала, чтобы пошли гулять на улицу. Семьей придумали бабайку, из-за которого теперь нельзя выходить. Показываем в окно полицейских, говорим, что они ловят бабаек, как выловят всех, тогда и выйдем. Вроде сработало, - вздыхает Алина. Женщина отмечает, что вначале самоизоляции стали больше ругаться с мужем. - Он был на отдыхающей вахте, и потом, получается, ту вахту оставили, а эту не вызвали. Он дома. Честно говоря, сложно было. 4 человека в двухкомнатной квартире, стали ругаться с мужем. Реально лежит на диване - бесит, приходит на кухню - бесит, - смеется Алина. - Вот так после 9 лет брака заново привыкали друг к другу. Сейчас вроде ничего, до обеда со старшей уроками занимается, нашли и ему занятие.Бахтияр - ученик 9 класса, как и все казахстанские школьники сейчас занимается дома. - Вначале было весело, каникулы раньше срока, а когда всех по домам посадили, уже было не так весело. Потом началась учеба. Всех заставили zoom установить, тот еще трэш был, учитель в эфире зависает, непонятно что говорит. Потом стало проще, сейчас в приложении все выполняем, учителя могут на ватсап задания кинуть, их тоже делаем, фотографируем и отправляем. Учеников с каждым днем все меньше и меньше, классная каждый день в родительский чат пишет, сегодня столько-то детей было, вчера столько то. Скучно все это. По одноклассникам соскучился. Лучше бы в школу ходили, еще мама стала фиксировать время, чтобы долго в интернете не сидел, а что еще делать? - грустит Бахтияр.Для 20-летней Саиды карантин начался еще полтора месяца назад, когда она приехала из Турции. Девушка там обучается на факультете международных отношений. По прибытию в Нур-Султан Саиду отправили на 14-дневный карантин, позже домашний карантин в съемной квартире. Только две недели назад за девушкой поехал отец и привез ее в Уральск. – Мы смогли вовремя улететь из Турции. Сразу после нашего отъезда там отменили все авиарейсы. Я была счастлива, что, наконец, буду дома, но домой я смогла попасть не скоро. За все время карантина пересмотрела около полусотни фильмов и сериалов, прочла несколько электронных книг. Скучаю по своим друзьям в Турции, общаемся по видеозвонкам. Учёба проходит онлайн, преподаватели скидывают лекции и источники, откуда можно дополнительно получить информацию, а также задания. Но все же это не заменяет полноценный учебный процесс, когда ты сидишь в аудитории, записываешь короткие тезисы, а при необходимости задаёшь вопросы. Будем надеяться, что все это временно и скоро мы вернёмся к обычному ритму жизни, - говорит Саида.Людям старшего поколения тоже нелегко сидеть на карантине. Тем более они больше подвержены новому вирусу, и власти настоятельно рекомендовали людям старше 65 лет не покидать свои дома. Ведь если верить статистике, именно пожилые люди сложнее переносят коронавирус. Если до 20 апреля им можно было ездить на дачи, то теперь и туда им дорога закрыта. Их просто не пропускают через блокпосты. - Нам, пенсионерам, не привыкать сидеть дома. Ведь нам особо ходить-то и некуда. Сидим взаперти, дед выйдет, мусор вынесет, да за хлебом сходит. Маску сшила, но он ее не носит, говорит, что задыхается. На днях остановил его полицейский, спрашивал куда идет, да зачем. Оденьте, говорит, маску. Как будто она нас спасёт. По телевизору-то говорили, что здоровым людям не обязательно носить маску. Так и сидим в четырёх стенах. Благо, сын полгода назад купил телефон, современный такой. Мы особо пользоваться им не умеем. Но на звонки внуков всегда можем ответить, по видео звонят. Им ведь тоже скучно, - рассказывает жительница города Зинаида Павловна. Пенсионерка искренне недоумевает, почему же их не пускают на дачи. Ведь свежий воздух и труд, по ее словам, лучшая профилактика от любой болезни. Да и рассаду сажать нужно, навести порядок на участке, цветы посадить. - На даче мы сами по себе, нет там посторонних и никакого вируса тоже нет. Неизвестно когда закончится карантин, а что у нас будет на столе после него? Ведь в основном дача нас и кормит. На пенсию не проживёшь ведь. Коммунальные услуги надо платить, лекарства покупать, а они ведь не дешёвые. Если придётся и картошку с морковью покупать, то не знаю что с нами будет, - добавила пенсионерка.Но нашлись среди горожан и те, которые относятся с пониманием к принимаемых властями мерам. - Любой кризис - это начало чего-то нового. В 90-х годах все было куда хуже. Но ничего, справились ведь и сейчас справимся, главное - победить вирус. Я вот вторую неделю сижу дома, смотрю документальные фильмы о мировых войнах. Знаете, какие кризисы мир переживал? Далеко ходить не будем, возьмём вторую мировую войну. Сколько наших солдат тогда погибло, сколько детей остались сиротами, с голоду умирали. Жили в голоде и в холоде. Матери сыновей теряли, жены - мужей. Тогда люди сражались с видимым врагом, а сейчас он невидим. Пережить нужно, перетерпеть, человечество справлялось с куда более страшными войнами. Сейчас Всевышний даёт нам возможность подумать, успокоиться, отдохнуть, уделить время своим родным и близким. Ведь в погоне за деньгами мы совсем перестали уделять время своим детям. Молодёжь была предоставлена сама себе. У меня двое сыновей, старшему - 20 лет, младшему - 14. Научил их в шахматы играть, стали больше разговаривать. Теперь учимся играть в нарды. Младший заинтересовался машиной, показываю ему то, что находится под капотом. Все равно пригодится, - говорит житель города Талгат.Если в городе с карантином все строго, то в сельской местности о нем слышали, но на повседневную жизнь он не повлиял. О коронавирусе там напоминают только пустующие школы, детские сады и другие государственные учреждения. - В сельской местности и нет карантина. Люди как жили, так и живут. Уход за скотиной, работа по хозяйству, каждодневные дела никто не отменял. Откуда здесь может появиться коронавирус? Вначале были опасения, когда наша молодёжь приехала из больших городов. Соседская девочка месяц назад приехала из Нур-Султана, сказали ей сидеть на домашнем карантине, так она никуда и не ходила, да и к ним никто не приходил. Сейчас все спокойно. Только свадеб и юбилеев нет, - говорит жительница села Салтанат. Гуля апай и вовсе утверждает, что да, мол, гостей стали звать меньше, но пару раз в неделю все-таки собирают карты играть. - Да нас немного женщин в компании - 5-6 человек, и то одна обязательно пропустит, то тесто поставила, то внуков ей подкинули, в общем, собираемся человек по пять, карты играем, болтаем о своем, чаю попьем и по домам, - говорит Гуля апа. - Глупости это все, карантин ваш. Сами, вон, пускают всех подряд на границе, а потом рапортуют еще 5 человек, еще три человека заболели. Карантин когда объявили, когда всем сказали границы закрывать будем? Вот тогда и надо были вернуться, а то нет, ходили до последнего, а теперь вот заразу таскают.Между тем психологи утверждают, что самоизоляции может стать причиной затяжной депрессии и постоянного стресса. Они советуют не рассматривать сложившуюся ситуацию исключительно в негативном ключе, ведь самоизоляция открывает и новые возможности. В первую очередь для общения. - Ситуация, в которую мы все попали, беспрецедентная. Я считаю, что это прекрасная возможность обратиться к своим близким. Раньше каждый день мы в спешке не успевали поговорить с детьми, родителями, супругами. Мы убегали на работу и не замечали каких-то проблем, — говорит психолог Ольга Тенн. Психолог советует проводить время с членами семьи, которые живут вместе с вами, за совместными творческими занятиями. Вместе можно освоить какое-то новое хобби или заняться чем-то привычным вроде рисования и готовки. - Нужно включать фантазию и креатив, заниматься с детьми. Уйти от ощущения, что кто-то их займет. Существует множество онлайн-курсов, но людям быстро надоедает бесконечное поглощение контента, который не всегда усваивается. И тут нет ничего общего с самореализацией и самообразованием. Человек должен воплощать то, о чем рассказывают эти курсы, начинать что-то делать самостоятельно, а не только смотреть. Это большая ошибка. Многие смотрят, но ничего при этом не делают, — отмечает Ольга Тенн.