39-летняя жительница поселка Круглоозерное Ольга Тощева была обнаружена в лесополосе мертвой 18 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В лесополосе близ Уральска нашли тело матери четверых детей Загадочную смерть женщины до сих пор обсуждают сельчане. Соседи помнят погибшую Ольгу Тощеву только с положительной стороны. В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что тело женщины было найдено 18 апреля в 17.00 в 7 километрах от поселка Серябряково, в лесном массиве, без видимых признаков насильственной смерти. Для установления причины смерти труп был направлен на экспертизу. Также был установлен 28-летний мужчина, который последний раз контактировал с ней. Сегодня, 22 апреля, в ведомстве сообщили, экспертиза показала - женщина скончалась от сердечной недостаточности, у нее была ишемическая болезнь сердца.  