По данным ЗКФ РГП «Казгидромет» 23 и 24 апреля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, днем град. Ветер западный местами до 15-20 м/с. Ночью на северо-западе области заморозки до - 3 градусов. ДЧС ЗКО рекомендует жителям: - держитесь как можно дальше от окон, не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозовой деятельностью; - находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие; если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой); - не пытайтесь найти укрытие под деревьями, поскольку велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести вам дополнительные повреждения; - если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение; находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол; желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой; если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза, либо одеждой, либо рукой; если позволяют габариты салона — лучше всего лечь на пол; - ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль; помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут. - при сильном ветре, если Вы в здании, отойдите от окон и займите безопасное место внутри помещений; отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях; - если ураган застал вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов; для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства; не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра; - машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.