Местные жители вынуждены ездить на такси, так как пассажирские автобусы не ходят в городе с 16 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырау таксисты накручивают цены для иностранцев по 30 долларов Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратились уральцы, которые рассказали, что во время режима карантина многие лишились работы и дохода, кто-то получил свои законные 42500, однако этих денег не хватает даже на продукты, не говоря уже о проезде на такси. По словам местной жительницы Елены, жизнь идет дальше и как бы не хотелось, иногда приходится ехать куда-либо по необходимости во время карантина. Совсем недавно женщине понадобилась помощь врача, скорую вызывать она не стала, так как случай не экстренный, решила самостоятельно обратиться в поликлинику. - Я живу в центре города и прикреплена к поликлинике №3. Чтобы проехать два квартала таксист сначала спросил есть ли у меня разрешение на передвижение в городе, а потом "загнул" цену в 600 тенге. Раньше это же расстояние я ездила за 300-400 тенге. Ну как не совестно навариваться на обычном народе, который и так сейчас концы с концами сводит, - возмущается женщина. Также в социальных сетях уральцы активно делятся постами, во сколько им обходится сейчас услуги извозчиков. - Я тоже была неприятно удивлена. Сын попал в детскую больницу. Чтобы отвезти передачку, мне нужно было отдать за такси туда и обратно 3000 тенге. Живу я в районе Айгуль. Пару раз съездила, дорогое удовольствие. Один раз выручили волонтеры. Хорошо, что пролежал 6 дней. Казалось бы, пандемия, должно быть какое-то понимание ситуации, но нет, видимо, деньги не пахнут, - делится в Facebook Айгуль Логашкина. В пресс-службе акимата города Уральска сообщили, что в случае резкого повышения цен на услуги официального такси "Империя", "Азия", "КаспиТранспорт", "Ардагер" просим пассажиров обращаться в отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог по телефону: 50-04-02. - В обращении необходимо указать начальный и конечный пункт маршрута, время поездки и оператора такси. Специалисты отдела транспорта проведут проверку и ответят на каждое обращение, - отметили в акимате Уральска.  