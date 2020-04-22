Нарушители будут привлекаться к административной ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске многоэтажка трещит по швам Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель начальника управления полиции Уральска Жантемир Иманалиев, во избежание распространения коронавирусной инфекции в городе официально запретили сдавать квартиры. – Сейчас у нас официально в городе состоят на учете 1454 съемных квартиры, из них 1304 - благоустроенные квартиры и 150 частных домов. Нарушители будут привлекаться к ответственности по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения". Протокол будет составляться в отношении владельцев квартир, - сообщил Жантемир Иманалиев. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 20 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1757, вылечились 413 человек, умерли - 19. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.