По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь, град, днем +12 градусов, ночью +5. 16 градусов тепла ожидается днем в Атырау, ночью +5 градусов. В Актау синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем +17 градусов, ночью +10. В Актобе дождь 12 градусов тепла днем и 5 градусов тепла ночью.