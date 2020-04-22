Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации оперативного штаба Госкомиссии, на 22.50 (время Нур-Султана) 22 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в г. Нур-Султан - 1, в г. Алматы – 18, в г. Шымкент - 28, в Жамбылской области - 1, в Восточно-Казахстанской области - 1, в Туркестанской области - 2, в Мангистауской области - 2, в Западно-Казахстанской области - 4, в Костанайской области - 1, в Кызылординской области - 6, в Павлодарской области - 1. Граждане, у которых обнаружена коронавирусная инфекция, жители Западно-Казахстанской области. Трое работают в г.Москва Российской Федерации, а один является студентом высшего учебного заведения г.Саратов. Все пациенты прошли пешими на автопереходе c Саратовской областью РФ пост «Таскала», при проведении бесконтактной термометрии жалоб и повышение температуры не было. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача от 9 апреля № 32 направлены в карантинный стационар для лабораторного обследования на COVID-19. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное, госпитализированы в областную инфекционную больницу. Лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очаге заболевания проведены дезинфекционные работы. По состоянию на 22 апреля в области выявлено 76 человек с инфекцией COVID-19. Всего в стране подтверждено 2135 случаев, из них: - в Алматы - 732, - в Нур-Султане - 404, - Кызылординской области - 157, - г. Шымкент - 131, - Карагандинской области - 102, - Акмолинской области - 83, - Атырауской области - 82, - Жамбылской области - 77, - ЗКО - 76, - Туркестанской области - 69, - Алматинской области - 62, - Павлодарской области - 38, - Костанайской области - 35, - СКО - 30, - Актюбинской области - 27, - Мангистауской области - 18, - ВКО - 12. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.