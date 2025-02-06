Два наркоканала ликвидировали в ЗКО

В ходе оперативных мероприятий в Актобе задержали такси марки Toyota, в которой при обыске у пассажира обнаружили сумку с 10 килограммами марихуаны. Задержанный оказался 35-летний житель Кызылорды. Его водворили в ИВС.

Управление по противодействию наркопреступности департамента полиции ЗКО ликвидировало два канала поставки наркотиков, сообщает Polisia.kz.

В ходе оперативных мероприятий в Актобе задержали такси марки Toyota, в которой при обыске у пассажира обнаружили сумку с 10 килограммами марихуаны. Задержанным оказался 35-летний житель Кызылорды. Его водворили в ИВС. В отношении него ведётся досудебное расследование.

— Также в Актобе задержали 30-летнего жителя Уральска. Он подозревается в организации междугородних поставок синтетических наркотиков. Полицейские задержали его на месте преступления, при этом изъяли 110 свертков с порошкообразным веществом. При обыске съёмной квартиры задержанного в Актобе изъяли 22 свертка с таким же веществом, а также пакеты, фольгу и изоленту, используемые для упаковки наркотиков. Всего было изъято 132 свертка, — сообщили на сайте МВД РК.

Задержанного водворили в изолятор временного содержания, в отношении него ведётся досудебное расследование.