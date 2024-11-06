Два здания Атырауской областной больницы закрыли на капитальный ремонт

Два корпуса, которые закрыли на капитальный ремонт, построили в 1998 и 2002 годах. В старом здании 1967 года в штатном режиме продолжают работать инсультный центр, отделения травматологии и нейрохирургии.

На капитальный ремонт закрылись два здания Атырауской областной больницы №1. Сейчас переводят в модульную больницу отделения урологии, нефрологии, эндокринологии, гематологии, ревматологии, лор и гинекологии, сообщает Региональная служба коммуникаций.

Два корпуса, которые закрыли на капитальный ремонт, построили в 1998 и 2002 годах. В старом здании 1967 года в штатном режиме продолжают работать инсультный центр, отделения травматологии и нейрохирургии.

— До середины ноября мы переводим семь отделений и начинаем ремонт. В марте переведут реанимационное отделение, хирургию и лабораторию. Пока принимаем пациентов, прибывших на скорой помощи, в областной больнице. В случае госпитализации пациента доставят в модульную больницу каретой скорой помощи, – рассказал директор областной больницы №1 Ербол Имангалиев.

Во время капитального ремонта полностью заменят двери, окна, отопление, водопровод, произведут отделку внутренних и наружных стен.