Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Два здания Атырауской областной больницы закрыли на капитальный ремонт

Два корпуса, которые закрыли на капитальный ремонт, построили в 1998 и 2002 годах. В старом здании 1967 года в штатном режиме продолжают работать инсультный центр, отделения травматологии и нейрохирургии.
Кристина Кобина
Два здания Атырауской областной больницы закрыли на капитальный ремонт

На капитальный ремонт закрылись два здания Атырауской областной больницы №1. Сейчас переводят в модульную больницу отделения урологии, нефрологии, эндокринологии, гематологии, ревматологии, лор и гинекологии, сообщает Региональная служба коммуникаций. 

Два корпуса, которые закрыли на капитальный ремонт, построили в 1998 и 2002 годах. В старом здании 1967 года в штатном режиме продолжают работать инсультный центр, отделения травматологии и нейрохирургии.

— До середины ноября мы переводим семь отделений и начинаем ремонт. В марте переведут реанимационное отделение, хирургию и лабораторию. Пока принимаем пациентов, прибывших на скорой помощи, в областной больнице. В случае госпитализации пациента доставят в модульную больницу каретой скорой помощи, – рассказал директор областной больницы №1 Ербол Имангалиев. 

Во время капитального ремонта полностью заменят двери, окна, отопление, водопровод, произведут отделку внутренних и наружных стен.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article