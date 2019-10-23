Двое актюбинцев пытались вынести из банка миллионы по поддельным документам

Санат Каймульдин и Баубек Байдаулетов хотели забрать из Народного банка в Актобе 107 млн тенге и 40 тысяч долларов. Деньги эти принадлежали Бахыту Жумабаеву, который находится в розыск по делу о финансовой пирамиде «Unnnity corporation», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Из материалов дела стало известно, что Каймульдин узнал, что у находящегося в бегах Бахыта Жумабаева в сейфовой ячейке Народного банка хранится 107 млн тенге и 40 тысяч долларов. Чтобы завладеть ими, он со своим подельником Байдаулетовым, достал поддельное постановление следственног