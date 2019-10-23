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Социум

Двое актюбинцев пытались вынести из банка миллионы по поддельным документам

Санат Каймульдин и Баубек Байдаулетов хотели забрать из Народного банка в Актобе 107 млн тенге и 40 тысяч долларов. Деньги эти принадлежали Бахыту Жумабаеву, который находится в розыск по делу о финансовой пирамиде «Unnnity corporation», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Из материалов дела стало известно, что Каймульдин узнал, что у находящегося в бегах Бахыта Жумабаева в сейфовой ячейке Народного банка хранится 107 млн тенге и 40 тысяч долларов. Чтобы завладеть ими, он со своим подельником Байдаулетовым, достал поддельное постановление следственног
gorod
Двое актюбинцев пытались вынести из банка миллионы по поддельным документам
Санат Каймульдин и Баубек Байдаулетов хотели забрать из Народного банка в Актобе 107 млн тенге и 40 тысяч долларов. Деньги эти принадлежали Бахыту Жумабаеву, который находится в розыск по делу о финансовой пирамиде «Unnnity corporation», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Из материалов дела стало известно, что Каймульдин узнал, что у находящегося в бегах Бахыта Жумабаева в сейфовой ячейке Народного банка хранится 107 млн тенге и 40 тысяч долларов. Чтобы завладеть ими, он со своим подельником Байдаулетовым, достал поддельное постановление следственного судьи об изъятии денег для следственных мероприятий. Придя в банк с Баубеком Байдаулетовым, Сагат Каймульдин сообщил, что он следователь службы экономических расследований департамента госдоходов, предъявил поддельное постановление судьи, и заявил, что должен изъять деньги. Визитеров отправили в головной банк, там их попросили прийти за деньгами на следующий день, оставить свои контакты. Баубек Байдаулетов назвался Бекетом и оставил подложный мобильный номер. Юристы банка выяснили, что никакого постановления об изъятии денег из банка судья не выносил и мужчины вовсе никакие не следователи. Дело товарищества «Unnnity Corporation», которому принадлежали деньги, в свое время наделало много шума. По нему проходили сотни потерпевших из разных городов Казахстана. Основателя компании Куаныша Жаксыбаева за мошенничество в крупном размере в январе 2019 года осудили к 6,5 годам колонии. Через принадлежащее товариществу мобильное приложение Appport с 2016 по 2017 год он незаконно завладел средствами 621 пострадавшего, и присвоил 167 миллионов 466 тысяч тенге, говорится в приговоре суда. Жаксыбаев предлагал желающим покупать долю пакета «Юникредит», стать его партнерами и получать прибыль. Его партнер Бахыт Жумабаев успел снять со счета компании несколько десятков миллионов тенге и скрыться. Часть денег осталась в Народном банке, этими деньгами и хотели завладеть подсудимые. 23 октября им вынесли приговор. Санат Каймульдин и Баубек Байдаулетов обвинялись в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 24, п.2 ч. 4 ст. 190 УК РК "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием". Санат Каймульдин заявил в суде, что добровольно отказался от совершения мошенничества, и после предоставления в банк поддельного постановления судьи о выемки арестованных денег решил не приходить в банк для завершения преступления. Суд приговорил его к общественным работам сроком на 80 часов. Но с учетом времени содержания под стражей, наказание посчитал отбытым. Баубека Байдаулетова признали невиновным и оправдали. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ
мошенничество банк

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