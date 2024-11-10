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Происшествия Социум

Двое мужчин обворовывали авто в Уральске

Сотрудники криминальной полиции были задержали двоих жителей Акжайыкского района, которые промышляли кражами из автомашин в Зачаганске.
Кристина Кобина
Двое мужчин обворовывали авто в Уральске

Сотрудники криминальной полиции задержали двоих жителей Акжайыкского района, которые промышляли кражами из автомашин в Зачаганске, сообщает Polisia.kz

— У задержанных изъяли восемь автомобильных антенн, два мобильных телефона и один сабвуфер. Кражи совершали ночью, из припаркованных во дворах авто. В настоящее время в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по восьми эпизодам. Проверяется их причастность к совершению других аналогичных преступлений, — сообщили на сайте МВД РК.

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