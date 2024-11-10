Двое мужчин обворовывали авто в Уральске

Сотрудники криминальной полиции задержали двоих жителей Акжайыкского района, которые промышляли кражами из автомашин в Зачаганске, сообщает Polisia.kz.

— У задержанных изъяли восемь автомобильных антенн, два мобильных телефона и один сабвуфер. Кражи совершали ночью, из припаркованных во дворах авто. В настоящее время в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по восьми эпизодам. Проверяется их причастность к совершению других аналогичных преступлений, — сообщили на сайте МВД РК.