Оперативно была сформирована акушерско-хирургическая бригада в составе анестезиолога-реаниматолога Сейлова, акушер-гинеколога санавиации Сергазина, сосудистого хирурга Актюбинского медицинского центра Жанабаева и фельдшера санавиации Куанышбаевой. - Ночное время суток и погодные условия не позволили организовать доставку специалистов на авиатранспорте. Мобильная бригада санавиации выехала на реанимобиле в 00.20 в район. В течение 11 часов специалисты ехали по дороге протяженностью 420 км, где была нулевая видимость, пурга, гололед. В это время неотложную медицинскую помощь пациентке оказывали районные врачи. Специалисты санавиации, совместно с сотрудниками Байганинской ЦРБ провели операцию на месте, затем доставили больную на реанимобиле в больницу. Из-за непогоды реанимобиль не мог выехать в областной центр, поэтому было решено стабилизировать пациентку на районном уровне, - рассказали подробности в облздраве. Больная постоянно находилась под пристальным вниманием врачей санавиации, ей проводилась интенсивная инфузионная терапия, переливание крови и плазмы. На следующее утро погода оставалась нелетной, но, несмотря на это после стабилизации состояния больную транспортировали на реанимобиле в г. Актобе, где она была госпитализирована в отделение реанимации родильного блока Актюбинского медицинского центра. В общей сложности бригада специалистов санавиации находилась на выезде в течение 43 часов. Благодаря оперативности и преемственности в работе службы санитарной авиации с профильными специалистами районного и областного уровня жизнь больной спасена.