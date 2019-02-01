Фото с сайта ru.euronews.com 71 погибший опознан. Без вести пропавшими числятся 238 человек. Дамба принадлежит компании Vale, она сдерживала воду с отходами от металлургической промышленности. 25 января плотина разрушилась, обрушив потоки на жилые дома в районе муниципалитета Брумадинью (штата Минас-Жерайс). Поиски пострадавших и погибших продолжаются. Предположительно, спасательные работы могут продлиться несколько недель. По утверждению властей, половина из существующих в Бразилии плотин с подобными характеристиками находятся в ненадлежащем состоянии и велики шансы их частичного разрушения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.