Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации управления здравоохранения Атырауской области, два факта смерти несовершеннолетних девочек были зарегистрированы 29 января, во вторник. - Двухмесячная девочка умерла от синдрома полиорганной недостаточности, сепсиса и септикопиемии. Она поступила с тяжелой формой гнойного менингоэнцефалита. В больнице пролежала 6 дней, - рассказали в пресс-службе облздрава. Вторая девочка двух лет умерла в тот же день. Экспертиза подтвердила, что ребенок умер от сепсиса и инфекции. - Медики оказали детям всю необходимую помощь. Данные случаи находятся на контроле управления здравоохранения, - пояснили в пресс-службе.