Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника городского отдела предпринимательства Руслана Давлетова, если до настоящего времени оптовая цена на хлеб составляла 55 тенге, то после подоражания она составит 60 тенге. - Розничная цена на хлеб останется на прежнем уровне и будет составлять 65 тенге. Мы встретились с руководителями всех крупных торговых центров и достигли договорённости о том, что стоимость хлеба в магазинах не должна подниматься выше 65 тенге, - рассказал Руслан Давлетов. Отметим, что сегодня в Атырау выпечкой социального хлеба занимаются 14 пекарен. При этом численность населения города Атырау составляет 338 139 человек, норма потребления хлеба в месяц – 788 991 кг. - 25% всего потребления покрывает производственный комплекс «Даулет Нан», где выпекается до 8 тысяч булок хлеба в сутки, - уточнил Руслан Давлетов. Отметим, что в Атырауской области из роста цен на зерно мука первого сорта подорожала до 115 тг за килограмм. К слову, в Уральске и Актобе в настоящее время хлеб стоит дороже, чем в Атырау - 75 тенге за буханку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.