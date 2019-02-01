Сейчас американская валюта продается в среднем по 385 тенге, покупка составляет 380 тенге. Российская валюта продается по 5,90 тенге, покупка составляет 5,75 тенге. Нужно отметить, что по итогам двух сессий средневзвешенный курс доллара 1 февраля составил 382,74 тенге. Таким образом валюта США подорожала на 2,68 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.