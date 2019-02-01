Причинами образовавшегося затора из грузовых фур явились погодные условия, изношенность пропускного пункта и узкая автодорога, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
1 февраля состоялось очередное заседание специальной мониторинговой группы, на котором обсудили ситуацию на пограничном посту "Сырым". Как сообщила член СМГ Алия Салиева, затор образовался вследствие скопления нескольких обстоятельств.
– То, что мы увидели на границе, нас сильно впечатлило. Машин было очень много. Мы разговаривали с пограничниками, с сотрудниками ДГД, с водителями. Выяснилось, что накануне была сильная метель, пурга и люди ждали, когда смогут продолжить свой путь. В разгар непогоды на таможне снова ввели налоговый экспертный контроль. Сканирование документов занимает от 7 до 10 минут. Но я думаю, что это не единственные причины. Там есть целый клубок проблем. Во-первых, там нет инфраструктуры. Одна узенькая дорога, по бокам которой были сугробы, и она еще больше сузилась. Я в первый раз в жизни увидела, как огромная машина беспомощна против нашего гололеда. Она буксовала, съезжала с дороги. Дороги при этом были не чищены. Поэтому проблема с экспертным контролем была последней каплей, - рассказала Алия Салиева.
Между тем, руководитель департамента госдоходов ЗКО Алмас Абжаппаров сообщил, что сотрудники департамента 16 января приступили к осуществлению экспертного контроля.
– Сотрудниками ДГД на государственной границе РК проводится контроль по товарам, подлежащим экспортному контролю - вооружение, военная техника, ядерные и специальные неядерные материалы, продукция военного назначения, товары и технологии двойного применения. А также товар, ввозимый на территорию РК из третьих стран, к которому применяются сниженные ставки пошлин. Также контролю подлежат товары по обеспечению полноты поступления налога на добавленную стоимость на импорт при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг в Евразийском экономическом союзе (НДС на импорт), - отметил Алмас Абжаппаров.
Кроме этого, руководитель департамента рассказал, что контроль производится в виде мониторинга путем сканирования товаро-сопроводительных документов. Это занимает не более 5 минут на одно транспортное средство.
–Причиной скопления большегрузов на государственной границе 16 января этого года явились погодные условия. Эти данные подтверждаются ДЧС ЗКО. За период с 1 по 15 января 2019 года в среднем за сутки через пропускной пункт "Сырым" перемещались 395 машин. За период с 16 по 20 января в среднем за сутки границу пересекала 631 машина. Но скопление большегрузов периодически повторяется. Мы связываем это с внедрением со стороны РФ взимания тарифов транспортного сбора за передвижение грузовых автомашин по территории РФ. Это так называемая система "Платон", которая была внедрена в 2015 году и касается грузовых автомашин, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Из-за этого водители грузовых машин предпочитают проезжать максимальный путь по казахстанским трассам, - заявил Алмас Абжаппаров.
Еще одной причиной затора, по словам Алмаса Абжаппарова, является то, что инфраструктура пункта пропуска "Сырым" не позволяет запускать на территорию пункта одновременно более пяти машин.
– Пункт не рассчитан на пропуск большого количества автотранспорта. Здание было построено в 2002 году и до сегодняшнего дня в нем не проводилось никаких ремонтных работ. Однополосное движение также создает неудобства. Мы предлагаем завершить запланированную реконструкцию пункта "Сырым" и создать соответствующую инфраструктуру, - заключил Алмас Абжаппаров.
Напомним, водители фур пожаловались на километровые очереди на посту "Сырым"
. Затор они связывают с работой сотрудников ДГД. Служба экспортного контроля ДГД стала работать на пограничных постах с 16 января 2019 года.
