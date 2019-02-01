Местные власти оказывают семье 9-летнего Дамира Фаткулина всю необходимую помощь, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Маленький Дамир с мамой. Фото предоставлено Гульмирой Фаткулиной В акимате Шалкарского района рассказали о том, что в районе организован ряд благотворительных акций в поддержку семьи пострадавшего мальчика, в ходе которых были собраны 550 тысяч тенге. В стороне не остались педагоги, а также работники локомотивного ремонтного депо "Камкор", одного из братьев Дамира направили в лагерь г. Шымкент на 20 дней. Также семья ребенка получает пособие по инвалидности и другие социальные выплаты в размере 135 тысяч тенге ежемесячно. - В течение года мы планируем решить жилищный вопрос семьи Дамира, - добавили в акимате Шалкарского района. Напомним, 5 октября 2018 года мальчик полез в трансформатор и его ударило током. Ребенку ампутировали обе руки. Мама Дамира была возмущена тем, что трансформатор не был огорожен высокими заборами и закрыт на ключ.    