По данным РГП "Казгидромет", в Уральске переменная облачность, днем -14, ночью -18 градусов. В Атырау будет облачно. -2 градуса днем и -7 градусов ночью. В Актобе будет солнечный день, 11 градусов ниже нуля днем и 22 градуса мороза ночью. В Актау в этот день ожидается снег с дождем, днем 6 градусов выше нуля, ночью +2.