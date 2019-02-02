Цитрус в 10000 раз мощнее, любой химиотерапии. Лимон — обладает губительной силой для раковых образований. Это подтверждено различными исследованиями, ведущимися с 70-х годов. Цедра по содержанию витамин в десятки раз превосходит сок, также она выводит токсические соединения. Промойте лимон и заморозьте в морозилке. Замороженный цитрус натрите, вместе с цедрой. Добавляйте его в ваше обычное меню: сладкое, соленое, соусы, морепродукты, бульоны, выпечка. Экспериментируйте. Все блюда заиграют по новому, необычным вкусом, который вы, никогда не пробовали.Лимонная цедра содержит больше активных витаминов, чем сок. А мы ее, в основном выкидываем. Но теперь, замораживания цитрус целиком, добавляя его, вы не растеряете всю эту пользу и будете еще здоровее. Пусть лимон всегда лежит в морозильной камере, натирайте его в блюда ежедневно. Ваша пища станет вкуснее, а здоровье сильнее! Без лишних затрат и с большой пользой. Это просто удивительно! Противопоказаний лимон не имеет, даже при диабете очень много пользы от него. Агрессивно настроен только к злокачественным отклонениям - ешьте в удовольствие.