Визуально увеличить маленькую комнату поможет зеркало. Вертикальное - ее вытянет. А горизонтальное – расширит. Чтобы отражающиеся солнечные лучи хорошо освещали всю комнату, повесьте зеркало перпендикулярной от окна стене. Любые зеркальные или стеклянные детали, даже маленькие. Создадут простор в помещении.зеркальные столешница или ножки стола визуально прибавят комнате квадратных метров. Даже маленькая зеркальная подставка на кухонном столе придаст пространства. К тому же отражение создает удивительную красоту.В небольшой прихожей высокий шкаф с зеркалом в полный рост не только увеличит пространство, но и вытянет стены в высоту.В спальне шкаф – гардероб за счет зеркала будет еще и выглядеть, как произведение искусства. И визуально расширит пространство, и смотреться будет компактно, несмотря будет на то, что сам вместителен.Зеркало для ванной – это не только необходимая вещь, для приведения себя в порядок. Это бюджетный элемент дизайна. Повесьте два зеркальных шкафчика рядом, и за счет непрерывной, бесшовной поверхности комната станет шире, а не просто красивее.Идеальный вариант для комнат с маленькими окнами или вообще без них. Рамка для зеркала может быть любой формы. Смотрится очень реалистично. Попробуйте сделать подоконник, повесить штору или поставить цветы.Или наклеить фото пейзажа за окном. Только не забудьте предупредить не знающих, чтоб не открывали.Удивительный способ разграничить комнату, отделив нужную зону и увеличить при этом пространство. Создается впечатление присутствия стены, при этом в комнате больше света.В тесных и темных помещениях лучше примостить угловые зеркала – отличный вариант увеличения. За счет отражения в углах будет светло.