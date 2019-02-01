Собирают растение с начала лета и до середины осени. Хранится сбор в хлопковых мешочках, в сухом месте. Можно купить в аптеке.Тысячелистник - точный перевод латинского слова «millefolium». По легенде именно это растение излечивало раны древнегреческого героя Ахиллеса - отсюда и такое название.В холод, межсезонье, когда наступает пик заболеваемости сделайте подушечку с наполнителем из этой целебной травки. Спите, вдыхая аромат и масла – укрепляйте иммунитет. Профилактика от всех вирусных заболеваний. Тысячелистник обладает противовоспалительным и противобактериальным свойством. Благотворно влияет на функции всех систем в организме.