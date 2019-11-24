Двое жителей ЗКО провалились под лед

ЧП произошло сегодня, 24 ноября, в 17.30 в районе п. Желаево, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО рассказали, что в 17.30 поступило сообщение о том, что в г.Уральск, п.Желаево, в районе "Русских бань" на карьере при катании на коньках мужчина провалился под лед. - На место выезжали 4 спасателей. В 17.49 они были на месте происшествия. По прибытию было обнаружено 2 человека, которые провалились под лед. Спасатели вытащили обоих и дождались приезда медиков, - сообщили в ДЧС ЗКО. - Выяснилось, что один из них провалился по лед, кат