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Социум

Двое жителей ЗКО провалились под лед

ЧП произошло сегодня, 24 ноября, в 17.30 в районе п. Желаево, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО рассказали, что в 17.30 поступило сообщение о том, что в г.Уральск, п.Желаево, в районе "Русских бань" на карьере при катании на коньках мужчина провалился под лед. - На место выезжали 4 спасателей. В 17.49 они были на месте происшествия. По прибытию было обнаружено 2 человека, которые провалились под лед. Спасатели вытащили обоих и дождались приезда медиков, - сообщили в ДЧС ЗКО. - Выяснилось, что один из них провалился по лед, кат
Дана Рахметова
Двое жителей ЗКО провалились под лед
ЧП произошло сегодня, 24 ноября, в 17.30 в районе п. Желаево, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО рассказали, что в 17.30 поступило сообщение о том, что в г.Уральск, п.Желаево, в районе "Русских бань" на карьере при катании на коньках мужчина провалился под лед. - На место выезжали 4 спасателей. В 17.49 они были на месте происшествия. По прибытию было обнаружено 2 человека, которые провалились под лед. Спасатели вытащили обоих и дождались приезда медиков, - сообщили в ДЧС ЗКО. - Выяснилось, что один из них провалился по лед, катаясь на коньках, а второй провалился, оказывая помощь. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО добавили, что за медпомощью обратился 30-летний мужчина. У него было общее переохлаждение. Мужчина доставлен в городскую многопрофильную больницу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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