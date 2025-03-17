Экс-депутат проиграл в казино, похищенные у государства деньги

Бывшего депутата маслихата Карасайского района Алматинской облатсти подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

По версии следствия, подозреваемый представил фиктивные документы в управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта на сумму 947 миллионов тенге, после чего получил субсидии в размере 50% от потраченной суммы или 474 млн тенге.

— Для отмывания денег подозреваемый разработал многоуровневую схему, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на упаковку, погрузку, разгрузку саженцев без их фактического выполнения. На основании мнимых договоров и счетов на оплату деньги в сумме 431 миллион тенге обналичены. А для вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 миллионов тенге, — рассказали в АФМ.

Сообщается, что на преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в гАлматы и автомашину Toyota Highlander. На указанное имущество, а также 50 миллионов тенге и ценные бумаги стоимостью 91 миллион тенге наложен арест. Помимо этого, похищенные у государства 170 миллионов тенге подозреваемый проиграл в казино в Конаеве.

Бывшего депутата арестовали на два месяца.