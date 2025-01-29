Экстрадированный из Азербайджана контрабандист получил 10 лет тюрьмы в Актау

Организатора крупной контрабанды осудили в Актау, передает пресс-служба генеральной прокуратуры Казахстана.

- Актауский городской суд приговорил гражданина Казахстана к 10 годам лишения свободы за создание и руководство преступной группой. С 2016 по 2018 годы группа лиц под видом поставок строительных материалов переправляли через таможенную границу из Ирана в Казахстан сигареты и табак на сумму более 1 млрд тенге, - говорится в сообщении.

Отмечается, что организатор преступной группы находился в международном розыске и был экстрадирован из Азербайджана. Остальные члены группы ранее уже были привлечены к различным видам наказания.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, 1 декабря прошлого года сотрудниками таможенного поста «Тажен» ДГД по Мангистауской области совместно с пограничной службой КНБ РК и сотрудниками областного Департамента экономических расследований на казахстанско-узбекистанской границе была пресечена попытка нелегального провоза спиртных напитков и электронных сигарет. Также на таможенном посту «Морпорт» был проведен досмотр контейнера, в котором под видом мусорных баков из Ирана скрывалась крупная партия контрабандных сигарет Oris – более 226 тысяч пачек общей стоимостью 85,9 млн тенге.