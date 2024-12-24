ESG-инструменты меняют работу крупных предприятий

Разбираемся на примере КПОПару лет назад внедрение стандартов в области устойчивого развития в большинстве секторов экономики Казахстана было едва зарождающейся тенденцией, и не каждая компания понимала, что конкретно нужно будет делать, тогда как на текущий момент это уже понятная и устоявшаяся практика. И пусть обязательств по нефинансовой отчетности на регуляторном уровне у нас нет (обязаны пока только банки), но ситуация быстро меняется.Что такое нефинансовая отчетность?Нефинансовой называют отчетность, которая включает экономические, экологические и социальные аспекты деятельности предпри

Разбираемся на примере КПО

Пару лет назад внедрение стандартов в области устойчивого развития в большинстве секторов экономики Казахстана было едва зарождающейся тенденцией, и не каждая компания понимала, что конкретно нужно будет делать, тогда как на текущий момент это уже понятная и устоявшаяся практика. И пусть обязательств по нефинансовой отчетности на регуляторном уровне у нас нет (обязаны пока только банки), но ситуация быстро меняется.

Что такое нефинансовая отчетность?

Нефинансовой называют отчетность, которая включает экономические, экологические и социальные аспекты деятельности предприятия одновременно, раскрывает, нефинансовые инициативы компании и оценивает ее вклад в устойчивое развитие.

Устойчивое развитие – это философия ответственного отношения к миру и природным ресурсам, тогда как ESG – практический инструмент, который помогает инвесторам вносить вклад в устойчивое развитие через ответственные подходы и практики.

Количество применяемых бизнесом стандартов в подготовке отчетности об устойчивом развитии увеличивается с каждым годом, при этом среди них ярко выделется Global Reporting Initiative (GRI) Standards, в соответствии с которым, согласно данным третьего исследования корпоративных ESG-практик в Казахстане от Kursiv Research, работают 86% участников опроса (в 2023-м – 62%), и листинговые правила Казахстанской фондовой биржи (KASE) – 32% (ранее 29%).

Зачем это нужно?

Более трети вклада в глобальное потепление приходится на выбросы метана – парникового газа, который намного сильнее, чем CO 2 , удерживает тепло в атмосфере. Метан является основным компонентом природного газа, а нефтегазовая промышленность выступает крупнейшим промышленным источником выбросов метана. Поэтому реализация ESG-стратегий стала приоритетной задачей для большинства нефтегазовых компаний.

Исследование Kursiv Research за 2024 год свидетельствует о том, что все больше компаний в Казахстане раскрывают информацию об устойчивом развитии в специальном годовом отчете (38% против 31% годом ранее). На сайте отражают эту информацию около 44% респондентов (ранее 36%), а в годовом отчете – 31% (40%).



Содержание отчета по ESG – на конкретном примере

Казахстанский филиал «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» – международная нефтегазовая компания, зарегистрированная в Нидерландах в 1998 году. Компания занимается разведкой и добычей углеводородных ресурсов в Западно-Казахстанской области, внося значительный вклад в экономику региона и страны в целом.

КПО отчитывается о своей деятельности в области устойчивого развития 15 лет, начиная с 2008 года. В 2009 году в КПО утвердили Кодекс устойчивого развития, который обязывает ежегодно предоставлять внешним заинтересованным сторонам полный и достоверный отчет о проделанной работе в этой области.

Экологические стандарты

Одним из основных акцентов в ESG-стандартах сделан именно на экологическую составляющую. Двинемся дальше по отчету КПО: в 2023 году компания подготовила Экологическую концепцию сроком до 2037 года. Эта концепция вошла в основу Зеленой стратегии КПО и бизнес-стратегии «КПО 365».

Зеленая стратегия КПО охватывает пять ключевых направлений: снижение эмиссий ПГ, энергетическая стратегия, офсетная стратегия, управление водными ресурсами и управление отходами.

Для управления экологическими аспектами деятельности КПО использует цифровую систему управления реестрами экологических аспектов EnvAR.

Ценность человека

Развитие человеческого капитала и создание безопасной и здоровой рабочей среды также является основополагающим ESG-требованием. И это должно быть отражено в отчете. Так, по состоянию на конец 2023 года в работе КПО было задействовано 4080 человек. Средний рост заработной платы по всем категориям сотрудников составил 13%, а местное содержание в кадрах достигло 98% по профессионально-техническим и 86% по управленческим должностям.

Вопросы прав человека являются неотъемлемой частью внутренних положений компании. К ним относятся социальная деятельность, безопасность, человеческие ресурсы, заключение контрактов и закупки.