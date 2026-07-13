Еще одна популярная услуга в ЦОНах стала доступна только онлайн

С 12 июля оформить государственный акт на земельный участок можно исключительно через портал eGov.kz.

С 12 июля 2026 года казахстанцы больше не смогут подать документы на получение госакта на земельный участок через операторов в ЦОНах. Услуга полностью переведена в онлайн-режим, а подать соответствующее заявление теперь можно только на портале eGov.kz, сообщает АО "Национальные информационные технологии".

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо авторизоваться на портале, выбрать соответствующую услугу, внести необходимые данные и подписать запрос с помощью электронной подписи. Готовый документ после рассмотрения заявки поступит в личный кабинет гражданина. Подробная инструкция доступна в паспорте услуги на самом портале.

- Ранее для получения государственного акта на земельный участок гражданам необходимо было лично обращаться в ЦОН. Сегодня такая необходимость практически отсутствует, так как 96 процентов заявлений подаются в онлайн-формате, а с 12 июля процесс полностью переведён в цифровой формат. Теперь достаточно подать заявление на портале eGov.kz, подписать его ЭЦП и получить готовый документ в личном кабинете, - пояснил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин.

По его словам, цифровизация наиболее востребованных госуслуг уже принесла результаты: нагрузка на сотрудников ЦОНов сократилась на треть, избавив тысячи граждан от очередей. Помимо оформления земельных актов, в онлайн-режим уже переведены такие популярные услуги, как:

выдача технических паспортов и их дубликатов на недвижимость;

оформление ЭЦП;

регистрация по месту жительства;

выпуск водительских удостоверений;

оформление и продление разрешений для трудовых иммигрантов.

Для тех казахстанцев, у которых нет технической возможности оформить документы из дома, в зданиях ЦОНов продолжают работать зоны самообслуживания, где можно получить консультацию и самостоятельно совершить необходимые действия на портале.

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