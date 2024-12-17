«Это отражение всего Казахстана» — политолог о событиях в Талгаре

Казахстанский политолог Досым Сатпаев высказался о трагических событиях, продолжающихся с момента убийства подростка Шерзата Болата в Талгаре.

- Талгарская трагедия, это отражение всего Казахстана, где прав не тот, кто прав, а у кого больше прав. Где царит беспредел, где люди ощущают несправедливость со стороны представителей власти, где коррупция впиталась в плоть и кровь системы госуправления на разных уровнях, где криминализация сознания превращает чиновника в пахана, а паханов в друзей чиновников, - написал Сатпаев в социальной сети.

Он отмечает, что за последние 30 лет таких трагедий как в Талгаре было много в разных регионах Казахстана.

- Просто большинство из них не стали достоянием общественности, где-то оказывали давление на жертв преступлений, где-то представители власти все это скрывали, чтобы не портить себе статистику, - отметил Сатпаев.

По его словам, жесткая манера поведения власти к потерпевшим, к отцу убитого парня и к другим его родственникам, указывает на то, что чиновников раздражает сам факт публичности этого дела, что на него смотрит вся страна и многие вещи скрыть тяжело, а их неэффективную работу видит весь Казахстан.

- Не стоит забывать, что сверху на всех тех, кто занимается расследованием этого преступления, также давят. Но давят не для того, чтобы добиться справедливости. А чтобы быстрее все закончили и забыли, так как талгарская трагедия негативно бьет по имиджу всей власти, - заключил политолог.

Напомним, страну потрясло зверское убийство 16-летнего парня в городе Талгар Алматинской области. Четвертого октября произошла драка, в результате которой подросток погиб от ножевого ранения, ещё два человека тяжело пострадали. Мама Шерзата, которая буквально закрывала сына своим телом, рассказала, что его убивали у нее на глазах. Отец погибшего записал видеообращение к казахстанцам. В декабре на окраине Талгара было обнаружено тело дяди убитого в октябре Шерзата Болата, который, по предварительным данным, совершил самоубийство через повешение. Отца погибшего Шерзата, Каржаубая Нурымова задержали во время похоронной процессии в селе Азат. За хулиганство суд назначил ему 15 суток административного ареста. А по факту умышленного повреждения имущества было возбуждено уголовное дело.