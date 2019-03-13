В управлении сельского хозяйства пригласили руководителей агроформирований и различных структурных подразделений Минсельхоза. Пилотный проект по агрометеорологическому мониторингу и агропрогнозированию стартовал летом 2018 года. В Северо-Казахстанской области было заключено 25 договоров на оказание подобных услуг. Аграрии получали информацию о фактической погоде и состоянии сельскохозяйственных культур на электронную почту или мессенджер WhatsApp. - Первый год информация будет предоставляться на безвозмездной основе. Затем фермеры смогут заключить договоры на оказание услуг. Основные этапы – это посев, внесение пестицидов и минеральных удобрений, уборочная кампания. Сведения дадут основания перед страховыми компаниями для компенсации ущерба из-за неурожая, - отметил генеральный директор РГП «Казгидромет» Марат Кынатов. Для более точных прогнозов «Казгидромет» проводит модернизацию действующего оборудования. Вторым пилотным регионом стала Алматинская область. Здесь агрометеорологические наблюдения проводятся в 23 пунктах, расположенных в 13 районах. Фермерам предоставляются синоптические и агрометеорологические прогнозы, штормовые предупреждения и метеограммы. Также будут использоваться космические снимки, которые выявят проблемы на полях. - Осенью 2018 года влагозапасы были недостаточные. Но зима этого года очень снежная. И увлажнение почвы будет хорошим. Созданы благоприятные условия для будущего урожая, - отметил директор РГП «Казгидромет» по ЗКО Нуржан Шияп. По итогам мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве. Заместитель акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиев выразил уверенность в эффективности данного проекта, который поможет фермерам оптимизировать свои расходы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.