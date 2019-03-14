Иллюстративное фото из архива "МГ" С 25 февраля по 7 марта на территории ЗКО проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер». Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, по результатам ОПМ "Браконьер" за нарушение природоохранного законодательства были привлечены к ответственности 81 правонарушитель. - В том числе к уголовной ответственности привлечены 8, из которых три уголовных правонарушения по статье 340 УК РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников" и пять уголовных правонарушений по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений", а также 73 правонарушителя были привлечены к административной ответственности по статье 382 КоАП РК "Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты", - пояснили в департаменте полиции. Стоит отметить, что во время ОПМ у нарушителей были изъяты 16 килограммов рыбы осетровых пород и 300 килограммов частиковых пород, а также 43 единицы ставных сетей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.