Требуется уточнение: эти соображения не должны быть осмысленными, рациональными. Если человек специально изменяет, заранее ставя себе такую цель – « Вот изменю и тогда почувствую, осталась ли у меня любовь или нет», - то это явный самообман и там уже нет любви, проверять нечего.Если человек осознанно идет на измену, чтобы проверить чувства второй половины, то есть настолько ли велика любовь жены или мужа, чтобы простить, - то это тоже обман, там нет любви, да и совести тоже.Но бывает, что потребность ощутить свои чувства с новой силой находит себе странное проявление. И случаев, когда измена действительно порождала взрыв чувств, уже вроде бы остывших, не так и мало. Изменившие понимали, что все это чушь, а любовь она там, где и всегда была. И те, которым изменяли, тоже осознавали, пусть и через боль, свою любовь. Правда, чаще всего этот подъем кратковременный, и любовная эйфория заканчивается окончательным отчуждением и разрывом.Несмотря на сильнодействующий яд, которым является измена, тому, кого предали, важно сохранить уважение и любовь к самому себе, как бы это трудно не было.