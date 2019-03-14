Скандинавская ходьба привлекает тем, что делает нагрузку легче. Кажется, что сложного – взял палки в руки и иди. Ходить с ними удобно, они дают опору. Благодаря этому любой человек, даже далекий от физических нагрузок, может выдержать расстояние в 5км с легкостью. В идеале, если нет заболеваний ног, необходимо ходить ежедневно по 1 часу. И ходить надо быстро. За это время в организме начинается процесс окисления жиров. В холодную погоду, когда мы тратим энергию на обогрев, достаточно 40 минут. Более быстрому похудению помогает ходьба по пересеченной местности и по снегу. При ежедневных прогулках легко распрощаетесь с 4 кг в месяц. Согласитесь эффективный способ для страдающих ожирением. Бегать нельзя, а прогулки в самый раз.Главное, нужно правильно подобрать палки, специальные для скандинавской ходьбы, с укреплением для ладоней. Чтобы подобрать длину палок – умножьте свой рост на 0,66. Если они будут слишком длинные - это создаст повышенную нагрузку на руки, что приведет к быстрой утомляемости и невозможности пройти расстояние до конца. Нагрузку увеличивайте постепенно, чтобы организм привык к нагрузкам и не реагировал скачками давления.Обувь выбирайте легкую и удобную с не скользящей подошвой. Одежду удобную.Ходьба с палками началась в древности - пастухи и паломники преодолевая дальние расстояния и пересеченные местности, использовали палки и посохи. Смысл заключается в том, что человек использует палки для отталкивания от поверхности. Палки служат продолжением рук, человек передвигается как будто на четырех конечностях. Это и дает опору телу.В результате нагрузка распределяется равномерно, все тело работает как единая система, усталость не чувствуется. Поэтому ходьба предотвращает остеохондроз, болезни спины, мышечные боли, которые возникают в результате обычной ходьбы. Ходьба с палками благотворно для всего организма.