Иллюстративное фото из архива "МГ" Штат МВД РК сократили на 10%, сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на приёме казастанцев в партии "Нур Отан". - Мы уже провели десятипроцентное сокращение в своих рядах. В первую очередь мы сократили центральный аппарат МВД на 15%, управленческий аппарат тоже и опустились до районного звена, – сказал Ерлан Тургумбаев. За счёт сокращения сотрудников заработная плата патрульной полиции с 1 июля будет повышена на 65%. Они являются низкооплачиваемыми работниками, но первыми контактируют с казахстанцами. - На 55% идёт повышение зарплаты оперативно-следственным подразделениям. На сегодня 120 тысяч тенге получают следователи и оперуполномоченные, будет зарплата около 170 тысяч. Будут получать новую зарплату с 1 июля. У остальных категорий у нас на 25% будет повышение, – добавил глава МВД. По словам Ерлана Тургумбаева, сокращённые сотрудники не остались без работы: в структурах внутренних дел введён временный мораторий на приём на работу в течение месяца. Сокращённых полицейских должны трудоустроить по вакансиям в регионах, районных подразделениях и аппаратах УВД. Тургумбаев добавил, что после повышения зарплат будет заменена и форма полицейских. - Форму мы будем менять, она есть у нас в Дорожной карте. Действительно, нынешняя форма немного неудобная. Для офисных работников, которые в кителях, она соответствует, а для участковых инспекторов, для патрульной полиции, которые на улице находятся, конечно, китель неудобный, фуражка тоже. Если гонится за преступником, одной рукой он фуражку держит, другой – пистолет, – отметил он. В системе КУИС МВД РК станет на четыре колонии меньше. Осуждённых будут переводить в ближайшие учреждения с аналогичным уровнем безопасности. - Сейчас в связи с гуманизацией тюремное население у нас уменьшилось практически в два раза. Но теперь ради 50 человек держать колонию тем более персонал обслуживающий, охрану, это около 100 человек нецелесообразно ни по финансовым средствам, ни по человеческим ресурсам. Поэтому мы тоже оптимизируем, далеко не будут пересылать, они будут в пределах той же самой области или соседней, – пояснил министр. В департаментах полиции создали 150 фронт-офисов. Ещё столько же планируется открыть до конца года. Это будут открытые помещения. В то же время за фронт-офисами будет располагаться дежурная часть с ограниченным доступом. В декабре сообщалось, что штат МВД сократят с 471 полицейского на 100 тысяч населения до 424 стражей порядка. В том числе сократят 450 руководителей. И 16 млрд освободившихся тенге направят на повышение зарплаты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.