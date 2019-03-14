На местных рынках продают привезенную рыбу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В Атырау, ранее славившемся местной осетриной и разным частиком, теперь продают привезенную рыбу, выловленную в реке Кигач. По словам представителя одного из рыболовецких кооперативов в Атырау, горожане просто дико боятся покупать рыбу, выловленную в Урале. - У нас продажи очень упали, - говорят в рыбкооперативе. Тогда они решили рыбачить на Кигаче. Кигач - один из рукавов нижнего течения Волги, что протекает по территории Атырауской области Казахстана. К слову, в нефтяной столице на многих рынках на ценниках с рыбой непременно стали указывать "Кигач". Массовый мор рыбы в Урале был зафиксирован в Атырау в начале декабря. Материалы по фактам массовой гибели рыбы в реке Урал направлены в департамент полиции Атырауской области для возбуждения уголовного дела и начала досудебного расследования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА Фото автора