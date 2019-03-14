Медициной доказано, что употребление в пищу мяса со стимулятора роста, повышает риск аллергических, эндокринных, опухолевых заболеваний, ожирения и бесплодия. В ряде европейских стран и в России такое производство запрещено.Куриное мясо, которое содержит антибиотики может спровоцировать приступы аллергии, нарушения в работе желудка, пищевые отравления, устойчивые к медикаментозному лечению. Несмотря на это, применение противомикробных препаратов на птицефермах допускается – как иначе предотвратить эпидемию среди птиц. Это допущение регулируется правилами забоя: он должен быть сделан не раньше 7-10 дней после того, как лекарство прекратит действие в организме птицы. Безусловно, покупателю проверить соблюдение этих правил сложно, поэтому для подстраховки перед употреблением подержите мясо несколько часов в холодной воде. А во время варки дождаться закипания воды, слить ее, налить свежую и варить курицу в ней.Недобросовестные производители делают тушкам инъекции растворов влагоудерживающих веществ. Под их действием мышечные волокна набухают, становятся объемнее и тяжелее, а курочка смотрится гладкой и пухленькой. Если такую курицу половить на горячую сковороду, то жидкость из нее выйдет и тушка станет заметно меньше. Если вы заметили такое, не покупайте больше продукцию данного производителя.